Kia Sorento Hybrid 2024: prova completa, consumi reali, allestimenti a confronto

Nuova Kia Sorento è il SUV ibrido a 7 posti che non ti aspetti. Infatti studia da premium e ti sorprende per una qualità percepita sopra le aspettative, nonché per un'abitabilità da primo della classe.

Il dubbio è se la motorizzazione full hybrid, su un'auto di queste dimensioni e a trazione integrale, sia una buona scelta per chi fa tanti chilometri o se sia meglio puntare sul buon vecchio diesel.

Per scoprire i consumi reali della Kia Sorento full hybrid a trazione integrale l'ho sottoposta al nostro solito circuito del MotorRing, aggiungendo però un viaggio autostradale da Milano a Trento, per approfondire l'argomento in vista delle vacanze: ecco quello che è emerso dalla prova.

Faccia a faccia con un gregge di pecore, al volante della Kia Sorento HEV

Più la guardo e più mi piace. Il frontale della Sorento è squadrato, ben delineato dalle luci diurne che lo incorniciano; la fiancata ha un andamento leggermente spiovente che si inclina dolcemente verso il basso in prossimità della coda, a ricordare le auto di lusso di una volta.

Il tutto con un design assolutamente contemporaneo e ricco di personalità. Una personalità senza eccessi, che non scade in soluzioni troppo ardite e che ingentilisce volumi imponenti con tocchi cromati qui e là, a dimostrare una cura del dettaglio e buon gusto sopra la media.

Prova Kia Sorento HEV: lo spazioso divanetto posteriore scorrevole

Abitabilità e spazio a bordo della Sorento HEV

Tanto più che una felice scelta delle forme consente un'abitabilità all'altezza delle dimensioni dell'auto. A bordo della Sorento hai effettivamente lo spazio che ti aspetti su un SUV di 4,82 m (cosa che non si può dire di alcune rivali), con il contributo del pavimento piatto e del divanetto che scorre e permette anche la regolazione dell'inclinazione degli schienali.

Risultato: seduto in seconda fila, lavoro comodo quasi come in un ufficio, col computer appoggiato sulle ginocchia e le gambe incrociate.

Dietro c'è una terza fila ragionevolmente comoda, che quando in uso concede ai passeggeri del loggione un pomello di regolazione della ventilazione e una presa USB-C a testa per ricaricare i propri smartphone.

E quando i 7 posti non servono, gli ultimi sedili si ripiegano nel pavimento del bagagliaio a dare un piano di carico perfettamente livellato: enorme e sfruttabilissimo, coi suoi 813 litri di capacità.

Seduto al volante, lo schermo curvo della strumentazione è protagonista della scena. Mi viene spontaneo pensare al MBUX della Mercedes, che ha una grafica più brillante, ma è anche più articolato e meno intuitivo del sistema Kia.

Prova Kia Sorento HEV: la plancia con doppio schermo da 12,3

Qualità percepita: la Sorento non fa rimpiangere le premium tedesche

In effetti, tutta l'atmosfera a bordo del SUV coreano mi suggerisce sensazioni premium molto vicine a quelle che provo sulle tedesche.

Anche loro, del resto, lasciano molte plastica a nudo nella parte bassa dell'abitacolo. Chi non si fa abbagliare dal blasone, troverà a bordo della Sorento una qualità percepita di alto livello.

Raffinato, ad esempio, il feedback tattile che sento nella ghiera del cambio automatico alla selezione della marcia. Per non parlare dei sedili: sono riscaldati pure i posteriori e quelli anteriori sono persino ventilati.

Piccole cadute di stile: il vano tra i sedili anteriori non è refrigerato e il clima è solo bi-zona. Un'auto con questi contenuti, a questo punto, meriterebbe il tri-zona.

Ma sulla Sorento, chi siede in terza fila ha persino un pomello per regolare la ventilazione da due bocchette dedicate e altrettante prese USB-C per ricaricare gli smartphone. Una raffinatezza non comune.

Prova Kia Sorento HEV: la terza fila di sedili per sette posti di serie

Motore 1,6 litri, 4 cilindri, turbo, benzina, full hybrid Potenza 215 CV Coppia 350 Nm Cambio Automatico a 6 rapporti Trazione Integrale Velocità 183 km/h 0-100 km/h 9,0 secondi Misure 4,82 x 1,90 x 1,70 m Bagagliaio Da 813 a 1.996 litri (179 litri con 7 persone a bordo) Peso 1.959 kg Prezzo Da 55.650 euro

Kia Sorento HEV, un momento del test

Già dai primi metri, la Kia Sorento ti fa capire che non ti vuole mettere in imbarazzo con le sue dimensioni. Le efficaci telecamere a 360° sono precise nel mostrarti quanto spazio hai in manovra e ti permettono di evitare facilmente anche gli ostacoli più insidiosi.

La sensazione di confidenza è quasi immediata, per la risposta precisa e misurata di tutti i comandi. A partire dal volante, che non si conforma alla moda discutibile di cercare a tutti i costi una sportività estranea a certi tipi di auto.

La Sorento è un SUV che fa il SUV: comoda, accogliente, pacata. Non è fatta per svicolare nel traffico, anche se la bella vérve del motore la rende adeguatamente scattante.

Molto silenziosa, la Sorento ti fa viaggiare in prima classe tanto sul pavé cittadino quanto nei lunghi viaggi autostradali: con la sola differenza dei consumi, che rimangono contenuti nel commuting, per aumentare a 130 km/h costanti, come sempre accade sulle ibride (qui le differenze tra i vari tipi di ibrido).

Bene la trazione integrale in fuoristrada: la risposta ben dosabile dell'acceleratore aiuta a mantenere le ruote in presa e le varie modalità di guida predispongono l'auto ad affrontare vari tipi di terreno con set-up specifici.

Occhio però ai terreni molto accidentati: la Sorento ha il passo lungo e non è altissima da terra, perciò sui dossi molto pronunciati si corre il rischio di spanciare.

Consumi reali in città, autostrada e misto della Sorento HEV AWD

Urbano da 6,5 e 8,0 l/100 km Extraurbano 5,5 l/100 km Commuting 6,9 l/100 km Autostrada 8,9 l/100 km

Guida, comfort e dotazioni della Kia Sorento ibrida

Tutto, a bordo della Sorento, mi trasmette l'impressione di un'auto curata. A partire dal tremolio che sento nel comando del cambio quando seleziono una marcia: un'idea originle che per darmi la conferma tattile che l'auto è pronta a partire nella direzione che ho scelto.

Sempre cool il pannello touch sotto a quello dell'infotainment: mi mette a disposizione alternativamente i comandi della climatizzazione o quelli del controllo audio (foto sotto).

Peccato che regolando il volume della radio è facile sfiorare il tasto per la climatizzazione automatica, cambiando le funzioni di tutti i comandi.

L'audio Bose, in compenso, è pulito ed equilibrato, anche se dall'equalizzatore mi aspettavo più possibilità di regolazione: posso modificare i suoni alti, i medi e i bassi, ma mi avrebbe fatto comodo avere profili preimpostati per i vari tipi di musica.

Prova Kia Sorento HEV: la barra multifunzione per regolare clima o radio e navigatore

Aiuti alla guida: gli ADAS della Sorento tra luci e ombre

Una cosa che tutti i passeggeri a bordo della Sorento hanno apprezzato è che l'allarme per il superamento dei limiti di velocità ha un tono delicato e un volume basso.

Non tutti i sistemi di aiuto alla guida, però, sanno farsi apprezzare per i modi garbati. La frenata automatica in retromarcia, per esempio, interviene in modo brusco e imprevedibile: lontano dall'ostacolo.

Spegnere i sistemi che non piacciono è possibile, ma laborioso: aperire il menu delle impostazioni è rapido, se l'ho prima collegato al tasto con la stellina sulla razza del volante. Poi però ci sono diversi sottomenu da navigare. E questo devo farlo tutte le volte che salgo a bordo, visto che al riavvio dell'auto queste impostazioni si resettano.

In autostrada la guida autonoma non mi convince fino in fondo: mantiene la corsia con lievi e continue correzioni, mentre in curva a volte si avvicina al margine della corsia in modo poco rassicurante.

Prova Kia Sorento HEV: un dettaglio dei sofisticati fari full LED anteriori

Kia Sorento ibrida accoppia un motore 1.6 T-GDI turbo a benzina con una batteria da 1,49 kWh. È proposta di serie con il cambio automatico a 6 marce con comandi al volante, mentre la trazione può essere anteriore o integrale.

Tre gli allestimenti: Business, Style ed Evolution, con possibilità di personalizzazione pressoché nulle. I prezzi partono da 49.650 euro per la Sorento HEV a trazione anteriore, che in allestimento Business ha già 7 posti e clima bi-zona con ventilazione regolabile separatamente per la terza fila.

Rispondono presente anche guida assistita di secondo livello, luci full LED, sensori di parcheggio e sistema keyless, infotainment da 12,3'' con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto.

Una dotazione di tutto rispetto che si accompagna a interni gradevoli, con selleria bicolore in tessuto ed ecopelle, e tappetini in plastica riciclata al posto di materiali meno sostenibili.

Kia Sorento HEV ha luci full LED di serie fin dall'allestimento base

Le dotazioni della Sorento in allestimento Style

L'allestimento intermedio Style attacca a 53.650 euro per la versione a trazione anteriore e 2.000 euro in più per quella a trazione integrale.

Aggiunge una guida assistita più evoluta, con assistente all'evitamento ostacoli e cambi di corsia semi-automatici, oltre al portellone elettrico.

Salgono a bordo anche volante e sedili riscaldabili per prima e seconda fila, così come sedile lato guida regolabile elettricamente e con supporto lombare.

Migliora, infine, anche la strumentazione, che guadagna uno schermo più ampio: da 4,2 a 12,3 pollici, sempre incastonato in un unico pannello curvo e panoramico insieme con l'infotainment da 12,3''.

Prova Kia Sorento HEV: la plancia con doppio schermo da 12,3

La Sorento Evolution: l'equipaggiamento top di gamma

Top di gamma è l'allestimento Evolution, proposto solo con trazione integrale a 61.650 euro, a cui corrisponde un evidente salto di qualità. La riconosci subito dai sedili completamente rivestiti in ecopelle premium neri e pedaliera in alluminio.

La Evolution non si fa mancare nulla, con Head-Up Display, sistema audio premium Bose e Surround view monitor (SVM), con la vista a 360° che aiuta nelle manovre.

E ancora, sospensioni autolivellanti, parcheggio telecomandato, tetto panoramico ad apertura elettrica e anti-collisione in parcheggio.

Proprio la Evolution è stata oggetto della mia prova e alcune delle sue dotazioni si sono rivelate un vero valore aggiunto, a partire dai sedili anteriori ventilati.

Ma se dovessi pagare di tasca mia, probabilmente mi accontenterei di una Style a trazione anteriore (che migliora i consumi). Anche se molti plus della Evo mi mancherebbero assai.

Peccato non poter selezionare le dotazioni mancanti da un menu degli accessori: a richiesta si possono aggiungere solo il tetto panoramico (1.250 euro) e il kit per l'omologazione ''autocarro''.

Scopri di più sui prezzi delle dotazioni e sull'offerta di Kia Sorento Hybrid sul configuratore ufficiale.

Kia Sorento HEV: i sedili anteriori ventilati dell'allestimento Evolution

Tra i SUV a 7 posti, come si colloca la nuova Kia Sorento? Scoprilo qui sotto, nello specchietto riassuntivo dei modelli e delle relative caratteristiche principali.

Modello Motorizzazioni Trazione Lunghezza Bagagliaio Prezzi Kia Sorento Diesel o benzina: full o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,82 metri 179/608-813/1.996 litri Da 49.650 euro Hyundai Santa Fe A benzina: full o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,83 metri n.d./628/1.949 litri Da 50.100 euro Nissan X-Trail A benzina: mild o full hybrid Anteriore o integrale 4,68 metri 120-177/391-485/1.298 litri Da 38.300 euro Peugeot 5008 A benzina: mild o plug-in hybrid. Oppure full electric Anteriore 4,79 metri 259/748/1.815 litri Da 41.700 euro Renault Espace Benzina full hybrid Anteriore 4,72 metri 159/477-581/1.714 litri Da 42.300 euro Seat Tarraco A benzina o diesel Anteriore 4,74 metri 230/700/1.775 litri Da 35.150 euro Skoda Kodiaq Diesel o benzina, anche mild o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,76 metri 340/845/2.035 litri Da 41.900 euro Volkswagen Tayron Diesel o a benzina: mild o plug-in hybrid Anteriore o integrale 4,77 metri 345/850/1.915 litri Da 45.900 euro

Quanto consuma la Kia Sorento Hybrid?

La Kia Sorento Hybrid consuma in media 6,9 l/100 km. In città si attesta tra 6,5 e 8,0 l/100 km, mentre sui percorsi extraurbani scende a 5,5 l/100 km. In autostrada beve di più: 8,9 l/100 km.

Quanti posti ha la Kia Sorento ibrida?

La Kia Sorento Hybrid offre 7 posti reali, con una terza fila ripiegabile e un divanetto centrale scorrevole.

Quanto costa la Kia Sorento HEV 2024?

Il prezzo parte da 49.650 euro per l’allestimento Business a trazione anteriore e arriva a 61.650 euro per la Evolution a trazione integrale AWD.

Com'è la guida dellaKia Sorento ibrida 2024?

Confortevole e rilassante. Le sospensioni sono ben molleggiate senza risultare flaccide e l'abitacolo silenzioso. E le efficaci telecamere di manovra tolgono l'imbarazzo in parcheggio.

Quanto bagagliaio offre laKia Sorento Hybrid 2024?

Con 7 passeggeri a bordo, il bagagliaio è di 179 litri. Con 5 posti attivi, la capacità sale fino a 813 litri, espandibili a 1.996 litri.

Dubbi su quale motore scegliere per Kia Sorento? Trova le risposte leggendo l'approfondimento in cui mettiamo a confronto Diesel e full hybrid sullo stesso percorso.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/06/2025