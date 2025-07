Kia PV5 WKNDR cosa fa di questo concept il top del top ai Red Dot Award 2025

Kia conquista cinque riconoscimenti ai Red Dot Design Concept Award 2025. Il PV5 WKNDR si aggiudica il titolo “Best of the Best”

Ai prestigiosi Red Dot Design Concept Award 2025, Kia ha portato a casa ben cinque premi, tra cui il riconoscimento più ambito, il “Best of the Best”, assegnato al rivoluzionario Kia PV5 WKNDR Concept, van elettrico pensato per il tempo libero e la vita all’aria aperta.

Trionfo Kia su tutta la linea

A distinguersi nella categoria Cars & Motorcycles anche altri prototipi della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle): Kia PV1, PV5, PV7 ed EV2, ciascuno apprezzato per innovazione, funzionalità e qualità costruttiva.

Altri concept Kia premiati: PV1, PV5, PV7

Fondato nel 1955, il Red Dot Design Award è uno dei concorsi di design più rinomati al mondo. Una giuria internazionale di esperti valuta progetti secondo criteri come innovazione, funzionalità, qualità e visione futura. Un sigillo di eccellenza che oggi conferma la leadership di Kia nel design sostenibile.

Secondo la giuria, Kia PV5 WKNDR è stato il più sorprendente tra i concept presentati. PV5 WKNDR ha debuttato lo scorso novembre al SEMA 2024 di Las Vegas ed è progettato per muoversi con disinvoltura tra la giungla urbana e percorsi off-road, grazie a una combinazione di tecnologie smart e soluzioni funzionali.

Le particolarità di Kia PV5 WKNDR

Ma che cos'ha di tanto innovativo il WKNDR? Tra le sue dotazioni spiccano:

Pannelli solari integrati e una turbina idroelettrica per generare energia in autonomia

Interni modulari e riconfigurabili

Binari interni per organizzare attrezzature e accessori

Sistema di stivaggio esterno trasformabile in cucina mobile

Un’interpretazione concreta di ciò che Kia intende per mobilità elettrica accessibile, sostenibile e versatile.

“Vincere cinque Red Dot Design Concept Awards, incluso il Best of the Best, è motivo d’orgoglio per tutto il team Kia”, ha detto Karim Habib, Executive Vice President e responsabile del design globale del brand. “Questo successo testimonia l’impegno e l’innovazione che mettiamo in ogni nostro progetto”.

