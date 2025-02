Kia EV2 Concept: scopri il nuovo SUV elettrico compatto

Scopri il Kia Concept EV2, a tu per tu con il prototipo del nuovo SUV elettrico compatto accessibile, in arrivo nel 2026

Kia ha svelato il Concept EV2, un’anteprima del futuro SUV elettrico compatto del segmento B. Presentato durante il Kia EV Day a Barcellona, l’EV2 incarna innovazione, connettività e versatilità urbana, ridefinendo il concetto di mobilità elettrica.

Dotato di tecnologie avanzate, interni modulari e porte posteriori incernierate posteriormente, il Concept EV2 promette un’esperienza di guida dinamica e una libertà senza precedenti per gli automobilisti urbani. Ma cosa possiamo capire dal concept della vera Kia EV2 in arrivo nel 2026?

Kia Concept EV2, vista laterale

Kia EV2 si propone come un SUV compatto elettrico per l'uso prevalentemente urbano, lungo circa 4 metri da paraurti a paraurti. Stile e volumi del concept danno già un'idea abbastanza precisa delle forme che avrà l'auto di serie

Uno stile audace e moderno

Luci diurne a LED verticali (DRL) con Star Map Lighting

Linee robuste e dettagli geometrici per un look premium

Bumpers e silhouette compatta con un design sofisticato

L’EV2 si distingue immediatamente per il suo design pulito e futuristico, con una silhouette ''forte e sicura'', dice Kia. Le luci diurne verticali a LED creano un’illuminazione distintiva, enfatizzando l’aspetto tecnologico e avventuroso del SUV.

La carrozzeria unisce compattezza e robustezza: i bumpers scolpiti e il profilo alto donano all’EV2 un aspetto grintoso, mentre i passaruota pronunciati e i dettagli geometrici sulle vetrate ne sottolineano la dinamicità.

Kia Concept EV2, 3/4 posteriore dall'alto

Gli interni di Kia EV2 Concept sono molto lontani da quelli dell'auto che entrerà in produzione, sulla quale vedremo soluzioni più tradizionali. A partire dalle porte che nel prototipo si aprono a libro e diventeranno convenzionali nel modello di serie, per una maggiore sicurezza in caso di impatto laterale.

Spazio versatile e materiali sostenibili

Abitacolo multifunzionale con sedili flessibili

Porte posteriori con apertura inversa e pianale piatto per massima accessibilità

Illuminazione LED dinamica e dettagli di design futuristici

L’abitacolo dell’EV2 è progettato per adattarsi alla vita urbana, con materiali sostenibili e soluzioni di spazio intelligenti. Il design modulare consente di arretrare la seconda fila di sedili, creando un ambiente spazioso e rilassante. Una soluzione che sicuramente non verrà introdotta sull'auto di serie, se non in una forma fortemente semplificata.

Da segnalare la ricerca nei bio materiali, per sostituire quanta più plastica possibile con alternative più sostenibili. Per i rivestimenti del concept, il tradizionale PVC viene rimpiazzato da una soluzione acquosa di celluloide vegetale solidificata per stampaggio.

Al posto dei materiali isolanti convenzionali, Kia EV2 utilizza polvere di legno legata da un particolare tipo di funghi. La sfida per l'impiego di questi materiali è la loro stabilità nel tempo, che deve superare i 7 anni di garanzia previsti da Kia per i suoi modelli: un traguardo ancora lontano.

Funzionalità avanzate per un’esperienza personalizzata

Divisori bagagli scorrevoli e cinghie di fissaggio per oggetti di ogni dimensione

Finestrini con messaggi luminosi per comunicazione con pedoni e altri veicoli

Speaker triangolari removibili per un’esperienza audio personalizzabile

La tecnologia LED gioca un ruolo chiave nel design: illuminazione diagonale sulle portiere, pattern triangolari e un’animazione LED sulla plancia creano un’atmosfera futuristica e accogliente.

L’EV2 offre anche un’innovativa funzione di comunicazione: attraverso messaggi luminosi sui finestrini, i passeggeri possono interagire con l’ambiente circostante. Gli speaker removibili consentono invece di ascoltare musica sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Kia Concept EV2, dettaglio dell'infotainment

Kia prevede di lanciare la versione di produzione dell’EV2 in Europa e altri mercati nel 2026. Con il suo design innovativo e le tecnologie avanzate, l’EV2 promette di ridefinire il segmento dei SUV elettrici compatti.

Due i tagli di batteria previsti:

Versione standard : autonomia di circa 300 km

: autonomia di circa 300 km Long range: autonomia superiore a 400 km

Il prezzo della Kia EV2 non è ancora stato annunciato, ma non è un modello pensato per tenere i costi più bassi possibile, ma per trovare il miglior compromesso con contenuti e finiture di alto livello. Voci di corridoio indicano che potrebbe aggirarsi sui 30.000 euro, ma non si esclude una versione entry level che attacchi a un prezzo più basso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/02/2025