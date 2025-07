Nuova Kia Sportage 2025: tutte le novità nella prova su strada

La prova su strada della nuova Kia Sportage 2025 in uscita in Italia da agosto con prezzi a partire da 33.500 euro (circa)

Nuova Kia Sportage 2025 raccoglie un testimone importante: quello di Kia più amata dagli italiani. Spina dorsale della gamma, il SUV di medie dimensioni coreano arriva a fine agosto 2025: fresco di un profondo facelift, che porta con sé un look fortemente rinnovato e tecnologie di bordo aggiornate. Scopriamola insieme nella prova su strada.

Vista 3/4 anteriore della nuova Kia Sportage 2025 GT-Line HEV

La piattaforma non è cambiata ma a colpo d'occhio la nuova Kia Sportage sembra tutta diversa rispetto alla precedente. Merito del nuovo frontale, con luci diurne ispirate alla Kia EV9 e alla nuova griglia, che cambia completamente l'impatto estetico nelle viste anteriori.

La fiancata ancora beneficia di un certo effetto novità, mentre i cambiamenti al posteriore sono in punta di matita, a rinsaldare il vincolo di parentela con il modello 2024.

Altro dettaglio estetico nuovo è la finitura nero lucido della cornice inferiore dei parabrezza: un vezzo che però carattterizza solo l'allestimento top GT-Line.

L'effetto complessivo, comunque, rafforza il family feeling con il resto della gamma Kia, portando una benefica omogeneità di immagine a tutta la linea.

Dettaglio del frontale della nuova Kia Sportage 2025 GT-Line

Gli interni della nuova Kia Sportage: buona qualità percepita e nuove tecnologie

A bordo la Sportage conferma le virtù che ne hanno fatto il best seller della gamma: in 4,54 m di lunghezza offre un'accoglienza davvero generosa per cinque passeggeri, e un bagagliaio che cambia dimensioni secondo la motorizzazione scelta: da 526 a 591 litri prima ancora di reclinare i sedili posteriori.

L'effetto novità è dato dalla plancia ridisegnata e da una finitura diversa, che vede finalmente sparire le mascherine in plastica nera lucida ''piano black'' per lasciare il posto a ben più moderne superfici di un grigio opaco brillante.

La qualità percepita - specie negli allestimenti top - è all'altezza dell'ottima reputazione di Kia, con finiture non lussuose, ma curate, e materiali e montaggi solidissimi.

Altro elemento di spicco è il volante inedito: con due sole razze e comodi pulsanti fisici per le funzioni principali. Dietro di esso, l'altrettanto inedito Head-Up Display da 10 pollici, integrato però nella plancia con poca eleganza, va detto.

Confermato il pannello curvo e orientato verso il guidatore che accorpa due display da 12,3 pollici: uno per la strumentazione e l'altro, touch, per l'infotainment.

Le nuove grafiche tradiscono un software aggiornato, che porta a bordo nuove funzioni scaricabili da un app store dedicato, tra cui videogame, pagamenti ''in-car'', YouTube e altre piattaforme per lo streaming video.

Kia Sportage 2025

La nuova Sportage è disponibile in una quantità di motorizzazioni che crea l'imbarazzo della scelta. Si parte da un quattro cilindri a benzina turbo da 1,6 litri privo di elettrificazione (ICE), proposto con cambio manuale o a doppia frizione e 7 rapporti, trazione anteriore o integrale e potenza da 150 a 180 CV, che rappresenterà la versione meno costosa.

Altro motore di sicuro interesse sarà il Diesel mild hybrid (MHEV) da 136 CV, anch'esso proposto con cambio manuale o DCT7, ma solo con trazione anteriore: l'ideale per chi fa tanti chilometri in autostrada.

La versione più gettonata potrebbe però essere la versione full hybrid (HEV), sempre basata sul benzina turbo da 1,6 litri. Eroga ben 239 CV ed è proposto con trazione anteriore o integrale, ma solo con un cambio automatico a 6 rapporti (del tipo con convertitore).

Al top della gamma si porrà la versione plug-in hybrid (PHEV), con 288 CV e un'autonomia fino a circa 70 km, anche se il dato non è ancora ufficiale. Rispetto alla Sportage della generazione precedente, la motorizzazione PHEV sarà proposta anche con trazione anteriore oltre all'integrale.

Solo per l'Italia arriveranno in seguito una versione bi-fuel a benzina e GPL della Sportage ICE e una versione tri-fuel, con kit GPL montato sulla Sportage HEV full hybrid. Scopri di più sulle differenze tra i vari tipi di ibrido nella nostra guida.

Al volante della nuova Kia Sportage 2025 full hybrid

Alla guida della Sportage HEV full hybrid a trazione integrale

Fin dai primi metri ritrovo la Sportage che conoscevo, fluida, silenziosa e facile da guidare nel traffico. Il cambio a doppia frizione lavora bene e aiuta a prendere subito confidenza con l'auto.

Le telecamere di manovra mi fanno vedere bene gli ostacoli in parcheggio e, nel traffico, quelle che sorvegliano i punti ciechi sulla 3/4 posteriore mi mandano le loro immagini sulla strumentazione, non appena aziono le frecce: un aiuto in più nelle svolte, ora che le città si stanno riempiendo di piste ciclabili a bordo strada.

Fuori città la guida rimane molto gradevole: in autostrada viaggio sul velluto, con motore e rotolamento delle gomme ben filtrato. Rimane solo un po' di fruscìo aerodinamico dato dagli specchi retrovisori, che i finestrini anteriori non riescono a isolare del tutto.

Il comfort è comunque elevato e si accompagna con una ripresa bella tonica, a vantaggio della sicurezza nei sorpassi. Due sole le modalità di guida, con la Normal che rende un po' più lenta la risposta dell'acceleratore e consente con le palette dietro al volante di regolare il freno motore e il recupero di energia al rilascio dell'acceleratore.

In Sport la Sportage è più pronta e le palette al volante cambiano funzione: tornano ad azionare manualmente il cambio automatico a 6 rapporti. Convince l'assetto tra le curve, dove la Sportage ibrida gira piatta, precisa e composta. Non ha velleità sportive, ma sa divertire all'occorenza, e i sedili ben profilati trattengono a dovere nei cambi di direzione.

Prova su strada della nuova Kia Sportage 2025 a benzina

Impressioni di guida al volante della Sportage ICE a benzina

Rispetto alla HEV, la Sportage a benzina si differenzia per un motore più presente in abitacolo, che accompagna con un ruggito cupo le riprese con l'acceleratore a tavoletta.

La reattività del cambio ai repentini affondi sul pedale del gas è un po' meno pronta che sull'ibrida, ma la guida rimane dinamica e gradevole. Tanto più che, se non si pretende di correre, ad andatura rilassata, anche la Sportage priva di elettrificazione è fluida e silenziosa.

Da segnalare che, sulla Sportage, la guida autonoma fa un salto di qualità, guadagnando i cambi di corsia semi-automatici: azioni la freccia e l'auto si sposta da sé.

Rimangono avvisi acustici un po' molesti per il superamento dei limiti di velocità e il mutare degli stessi. E se per il primo mi basta premere a lungo la rotella del volume sulla razza destra del volante, per spegnere il secondo devo passare per il menu dell'infotainment.

Modello Kia Sportage HEV Kia Sportage ICE Motore 4 cilindri, 1,6 litri, turbo benzina, full hybrid 4 cilindri, 1,6 litri, turbo benzina Potenza 239 CV 150 CV Coppia n.d. 250 Nm Cambio Automatico a 6 rapporti Doppia frizione a 7 rapporti Trazione Integrale Anteriore Velocità 196 km/h 195 km/h 0-100 km/h 8,1 secondi 9,4 secondi Misure 4,54 x 1,87 x 1,65 m 4,54 x 1,87 x 1,65 m Bagagliaio da 587 a 1.776 litri da 591 a 1.780 litri Peso o.d.m. 1.788 kg 1.675 kg Prezzo n.d. da circa 33.500 euro

La nuova Kia sportage arriverà nelle concessionarie italiane tra fine agosto e settembre 2025. Si dice che i prezzi saranno piuttosto simili a quelli della gamma attuale, con la versione a benzina non ibrida a partire da circa 33.500 euro.

Benzina ICE, benzina full hybrid e Diesel mild-hybrid, saranno le prime ad arrivare, seguite dalla plug-in hybrid, mentre le versioni bi-fuel e tri-fuel a GPL arriveranno solo in seguito.

Quando esce la nuova Kia Sportage 2025?

La nuova Kia Sportage 2025 sarà disponibile nelle concessionarie italiane tra fine agosto e settembre 2025, con le versioni a benzina e diesel mild hybrid. Successivamente arriverà la Sportage HEV a benzina full hybrid e dopo ancora la PHEV.

Quali motorizzazioni avrà la Kia Sportage 2025?

Sportage 2025 sarà disponibile con motori benzina turbo (ICE), mild hybrid Diesel (MHEV), benzina full hybrid (HEV) e plug-in hybrid (PHEV). Successivamente arriveranno anche versioni bi-fuel GPL e tri-fuel ibrida a GPL.

Quanto costa la nuova Kia Sportage 2025?

Il prezzo di partenza stimato per la versione benzina non ibrida è di circa 33.500 euro. I prezzi definitivi saranno comunicati all’apertura degli ordini.

Com’è l’abitacolo della Kia Sportage 2025?

Gli interni sono stati aggiornati con un nuovo volante, plancia ridisegnata, doppio display da 12,3 pollici, nuovi materiali soft-touch e tecnologie avanzate come head-up display, infotainment con app store e funzionalità streaming.

Qual è l’autonomia della Kia Sportage PHEV?

La versione plug-in hybrid della nuova Sportage offrirà fino a circa 70 km di autonomia elettrica (dato non ancora ufficiale). Sarà disponibile sia con trazione integrale sia anteriore.

Scopri di più sulle dotazioni per la tua Kia Sportage 2025 sul sito ufficiale.

