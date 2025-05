Kia apre gli ordini del nuovo PV5: debutta il multispazio elettrico

Kia apre le prenotazioni del suo MPV con batteria da 51,5 kWh e autonomia fino a 400 km, disponibile in Europa da ottobre 2025. Ecco prezzi e allestimenti

Kia (guarda il sito web di Kia Italia) ha avviato le prenotazioni in Italia per il nuovo Kia PV5, un MPV completamente elettrico che inaugura la strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) della casa automobilistica coreana.

Nuovo Kia PV5: aperte le prenotazioni in Italia per il multispazio elettrico

Il PV5 si propone come soluzione versatile per rispondere alle molteplici esigenze della mobilità contemporanea.

Kia PV5: progetto globale, produzione in Corea

Il Kia PV5 sarà prodotto nello stabilimento di Hwaseong, in Corea del Sud. La produzione inizierà a metà agosto 2025, mentre le prime unità saranno disponibili in Europa da ottobre 2025.

Si tratta di un veicolo progettato fin dall’inizio per il mercato globale, con un approccio modulare che consente ampie possibilità di personalizzazione.

Nuovo Kia PV5: da ottobre 2025 in configurazione trasporto merci o persone

Il nuovo PV5 sarà lanciato inizialmente in due configurazioni:

Passenger Mid Range: versione a 5 posti, con prezzo di partenza di 39.250 euro

Cargo Business Mid Range: variante L2H1 per uso commerciale, con prezzo di partenza di 31.850 euro

Entrambe le versioni sono equipaggiate con una batteria medium-range da 51,5 kWh, pensata per garantire un equilibrio tra autonomia e praticità d’uso.

Kia PV5: arriva anche il Chassis Cab

A completare la gamma arriverà entro la fine del 2025 anche la versione Chassis Cab, pensata per trasformazioni su misura. Il prezzo per questa variante sarà comunicato più avanti, in prossimità del lancio commerciale.

Nuovo Kia PV5: la plancia del multispazio elettrico con display per cruscotto e infotainment

BEV modulare su piattaforma E-GMP.S

Il PV5 è costruito sulla nuova piattaforma modulare elettrica E-GMP.S (guarda la prova video di Kia EV3 elettrica), sviluppata dal gruppo Hyundai. Questa base consente un’elevata modularità, rendendo il veicolo adatto sia a impieghi professionali sia personali. Il design è stato pensato per massimizzare lo spazio interno e facilitare l’adattamento a diversi utilizzi.

Nuovo Kia PV5: al lancio con batteria da 51,5 kWh e autonomia dichiarata fino a 400 km

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti del PV5, spiccano:

Autonomia target: 400 chilometri (dato omologativo previsto)

Ricarica ultraveloce: 80% di batteria in 30 minuti

Batteria da 51,5 kWh su tutte le versioni iniziali

Queste specifiche lo posizionano tra i veicoli commerciali elettrici (BEV) più efficienti attualmente in arrivo sul mercato.

Nuovo Kia PV5: un dettaglio dell'originale faro anteriore full LED

Grazie alla sua flessibilità e ai costi di gestione contenuti, il PV5 si propone come opzione valida per:

Flotte aziendali

Piccole e medie imprese

Logistica urbana

Mobilità personale e familiare

Il suo formato multispazio (MPV) lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dalla consegna merci al trasporto passeggeri.

Nuovo Kia PV5: un veicolo elettrico adatto a impieghi professionali o alle famiglie

Una tappa nella strategia elettrica di Kia

Secondo Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe, il PV5 rappresenta una tappa cruciale nella transizione del marchio verso una mobilità elettrica su scala europea. Il lancio del modello rientra in una strategia più ampia che mira a consolidare l’offerta di veicoli commerciali leggeri elettrici. Voi cosa ne pensate di Kia PV5? Vi interessano i modelli multispazio elettrici? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2025