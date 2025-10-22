L’auto elettrica profuma di benzina: l’idea (geniale) di Kia e, no, non è uno scherzo

La notizia sembra essere il classico pesce d’aprile un po’ fuori stagione e invece… Sappiamo che la Finlandia non è nota per il suo spiccato senso dell'umorismo, semmai per altro, ma Kia (guarda la homepage di Kia Italia) ha scelto una via decisamente insolita per promuovere i suoi veicoli elettrici.

Fragranza per abitacolo Kia: in Finlandia la EV4 con profumatore alla benzina

Profumatore all’aroma di benzina

La casa coreana ha lanciato un profumatore d’ambiente che sa di benzina, un gadget a forma di tanica da appendere allo specchietto retrovisore, pensato per chi sente nostalgia dei motori a combustione.

Annunciato sui social, il curioso “Arbre Magic” porta il messaggio: “Vi manca l’odore della benzina nel pieno dell’elettrificazione? Abbiamo la soluzione.” Un’iniziativa che mescola ironia e comunicazione creativa, e che accompagna il debutto della Kia EV4 in Finlandia (leggi la prova di Kia EV4). Il deodorante per ambienti a forma di tanica è progettato per aiutare le persone a ''passare a una nuova era di guida''. Guardate il post su Instagram, è tutto vero!

Fragranza da officina

Secondo il sito finlandese Tyyliniekka (qui il link all'articolo), l’idea è nata dall’importatore Kia Astara Auto Finland, in collaborazione con il profumiere Max Perttula. Il risultato? Una fragranza con note di olio motore, metallo, gelsomino e catrame di betulla. Lo stesso Perttula l’ha descritta come “un odore che ricorda quello di un’officina meccanica”.

Insomma, non il massimo delle fragranze, ma di questi tempi… Il profumatore d’ambiente sarà distribuito in edizione limitata ai nuovi acquirenti di Kia EV4.

Fragranza per abitacolo Kia: il profumatore a forma di tanica da appendere allo specchietto

Una strategia che... profuma d'ironia

Dietro la trovata si nasconde una strategia di marketing che usa l’umorismo per raccontare il passaggio all’elettrico. Un modo per dire, con un sorriso, che la benzina ormai resta solo… come profumo. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/10/2025