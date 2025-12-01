Cosa mi piace e cosa no della Kia Xceed 1.6 2026: la prova

Un nuovo motore a benzina con 150 o 180 CV e il nuovo allestimento Special Edition sono due delle novità principali della Kia Xceed 2026, che ho provato proprio nella versione meno potente, per scoprire che effetto fa guidare ancora ''alla vecchia maniera''. Perché dico così? Vediamo...

Kia Xceed 2025 Special Edition

La linea è bassa e filante: armoniosa, con quelle sue curve morbide, e spigoli appena accennati nei punti strategici, così da disegnarle addosso un abito ancora più attillato.

Il lunotto spiovente le dona un tocco quasi da coupé e una presenza piuttosto sportiva, con le luci posteriori a elementi esagonali che vestono a festa il lato B come un paio di jeans paillettati.

Il look della nuova Kia Xceed è moderno, misurato e al passo coi tempi: caratterizzato il giusto, sfugge gli eccessi per mantenere una freschezza che invecchierà benissimo.

Kia Xceed 2025 Special Edition, le luci posteriori

Interni e abitabilità

Nonostante ciò, in più di un dettaglio la Kia Xceed 2026 tradisce un progetto non più modernissimo, che però, proprio nella tradizione, trova alcuni dei suoi migliori pregi.

Il primo dettaglio che spicca è la leva del cambio automatico, che non è uno di quegli asfittici interruttori, nottolini o levette che dilagano dopo l'avvento dei comandi ''by wire''.

Nottolini e levette vanno per la maggiore perché ''liberano spazio tra i sedili'', dicono i designer. Ma a che cosa serve, davvero, quello spazio? Non ho mai visto nessuno sfruttarlo per caricare una cassa d'acqua o la borsa da palestra: non siamo mica su uno scooter!

La classica leva, da utilizzare, è infinitamente più comoda e immediata. E nelle manovre è anche più sicura, perché con lei non rischi che il cambio rifiuti di passare dalla marcia avanti alla retro, o viceversa, solo perché non hai premuto il freno abbastanza a fondo.

Kia Xceed 2025 Special Edition, la comoda leva del cambio

Un abitacolo senza guizzi, ma ben fatto

A bordo, nell'allestimento intermedio Special Edition in prova, non c'è nulla che catturi l'attenzione, ma tutto è fatto a modo, con materiali e montaggi solidi. Il nero dominante è ingentilito da qualche sapiente cromatura e impunture a contrasto bianche su sedili e pannelli porta.

Kia non ha lesinato sui rivestimenti morbidi che trovo un po' ovunque dalla linea di cintura in su. La plancia soffice al tocco mi riporta indietro di qualche anno, visto che ultimamente molte case rinomate semplificano, lavorando sulla finitura di plastiche dure lasciate a nudo: un altro tocco vintage che, a mio avviso, rimane più apprezzabile di certa modernità.

Bene lo spazio a bordo per quattro adulti della mia taglia, che hanno a disposizione 5 dita davanti alle ginocchia del passeggero posteriore (con il sedile lato guida regolato per il mio metro e settantotto) e 3 dita sopra la testa. Il quinto passeggero, come al solito, sta un po' stretto, ma il pavimento quasi piatto migliora l'accoglienza.

Bene anche il bagagliaio da 380 litri, che non solo ha una forma regolare e ben sfruttabile, ma anche la soglia poco rialzata rispetto al piano di carico. E in più, reclinando i sedili posteriori, si ottiene una superficie quasi perfettamente uniforme, senza gradini.

Kia Xceed 2025 Special Edition, il bagagliaio

Comandi e tecnologie di bordo

La strumentazione digitale è chiara e ben leggibile, ma mancano alcune soluzioni che caratterizzano tutte le Kia (e anche le cugine Hyundai) di ultima generazione. Parlo della barra di tasti multifunzione al centro della plancia e dello spot che compare sul quadro strumenti quando aziono le frecce, per mostrarmi cosa vedono le retrocamere nell'angolo cieco.

Non mancano, invece, comodi comandi fisici per le funzioni principali. C'è pure una scorciatoia sulla razza destra del volante per spegnere al volo l'aiuto al mantenimento di corsia, che spesso si rivela un po' troppo invasivo.

Per contro, i comandi vocali sono poco efficaci, l'infotainment sbaglia spesso nominativo quando gli chiedo di chiamare un numero di telefono che il mio smartphone ha già in rubrica.

Anche il navigatore non tiene il passo di quelli basati su Google Maps: alle volte mi suggerisce strade un po' strane che allungano il percorso e in tangenziale mi indica di prendere la prima uscita quando in realtà ce n'è un'altra prima. Rimedio con Apple CarPlay o Android Auto, che sono di serie fin dall'allestimento base.

Kia Xceed 2025 Special Edition, il quadro strumenti

Con la moda dilagante di SUV e crossover, calarsi nel sedile della Xceed è quasi un atto di ribellione. Che poi, anche la Xceed vuole essere un crossover, ma l'equilibrio che trova è più vicino a quello di una berlina che quello di un fuoristrada.

Metto la marcia con la comoda leva tra i sedili di cui parlavo prima e affronto il traffico. Le auto elettrificate hanno alzato l'asticella, con la loro spinta immediata, e ora la risposta della Kia mi sembra un po' incerta nelle partenze al semaforo con un filo di gas.

L'acceleratore poco sensibile nella primissima parte della corsa, in modalità di guida Normal, ha però una sua funzione. Infatti rende più facile una guida risparmiosa, in mancanza di un vero drive mode Eco dedicato.

Il volante ha la giusta leggerezza e le sospensioni si comportano dignitosamente su tombini e pavé, pur avendo un assetto piuttosto sostenuto che strizza l'occhio alla guida dinamica.

Il test della Kia Xceed 1.6 T-GDi 150 CV DCT7 Special Edition

Esco dalla città. Anzi, fuggo

Termino la tratta cittadina del nostro percorso di prova standard MotorRing con il computer di bordo che indica un consumo di 8,1 l/100 km: un buon risultato se consideriamo che sotto al cofano c'è un 4 cilindri turbo a benzina da 1,6 litri privo di qualsiasi aiutino elettrico. Ma di certo, in questo frangente, la versione 1.0 mild hybrid da 115 CV che pure è a listino partirebbe avvantaggiata.

Esco dalla città e provo qualche affondo sul gas, scoprendo una grinta inaspettata. Ha un sound un po' ruvido, quasi da diesel, e proprio come un diesel di qualche tempo fa il millesei turbo a benzina marchiato Kia tira come un dannato.

Marce corte lo rendono davvero scattante, tanto che il controllo di trazione fatica a contenere il suo entusiasmo: in modalità di guida Normal e ancora più in Sport. Il cambio a doppia frizione e 7 rapporti, poi, risponde molto bene anche quando adoperato in modalità manuale-sequenziale.

Niente palette dietro al volante, però; qui si usa la leva, che di nuovo si rivela più immediata di altri tipi di comando per passare dalla modalità automatico a quella sequenziale. Uno scatto a sinistra e cambio in manuale: indietro per scalare e avanti per salire di rapporto. Finite le curve, uno scatto a destra e torna in automatico. Top!

Kia Xceed 2025 Special Edition, volante e strumentazione

Una piccola belva travestita da agnello

Alzo il ritmo tra le curve e le sospensioni mostrano una prima parte della corsa più morbida, che viene bene per il comfort, ma mi suggerisce una guida accompagnata: bene così. Mi piace meno il volante, che è poco progressivo ai piccoli angoli di sterzo e ciò rende l'ingresso in traiettoria un po' meno preciso.

Nel complesso, comunque, la Xceed 2026 1.6 si guida davvero bene ed è una macchina con cui ci si diverte tanto nel misto: era parecchio che non trovavo così tanta grinta in una berlina compatta senza particolari velleità sportive. Il pelo nell'uovo? Va bene, supererò me stesso con un commento da vero pignolo: il motorino del tergicristallo posteriore è più rumoroso del normale. Contento?

Quanto ai consumi, tornando a guidare con un filo di gas, in autostrada siamo intorno ai 7,2 l/100 km e in extraurbano si scende fino a circa 5,5 l/100 km. La media d'uso, però, è più elevata: basta una guida un po' aggressiva e il traffico degli orari di punta per vedere il computer di bordo superare i 9 l/100 km. Per farla bere poco, questa Kia, bisogna impegnarsi.

Motore 1,6 litri, 4 cilindri, turbo a benzina Potenza 150 CV Coppia 250 Nm Velocità massima 203 km/h 0-100 km/h 9,3 secondi Trazione anteriore Cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti Dimensioni 4,40 x 1,83 x 1,50 m Bagagliaio da 380 a 1.332 litri Peso in ordine di marcia 1.419 kg Prezzo da 32.350 euro

Kia Xceed 1.6 T-GDi 150 CV DCT7 è proposta in due allestimenti. Si parte con la Special Edition da 32.350 euro che già mette sul piatto clima bi-zona, sensori di parcheggio e retrocamera, sistema keyless, vetri privacy, luci a LED, infotainment 10,25'' con navigatore, Apple Car Play e Android Auto.

Non mancano i principali aiuti alla guida, che però non prevedono il monitoraggio delle retrovie: niente frenata automatica in retromarcia né monitoraggio dell'angolo cieco, per capirci. Tutto questo, comunque, solo per citare le dotazioni più significative.

L'allestimento GT-Line da 34.100 euro fa un bel salto di qualità, con dotazione ADAS completa e guida autonoma di secondo livello, ma anche palette del cambio al volante, portellone elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, ricarica wireless per lo smartphone.

La versione con 180 CV, disponibile solo in allestimento GT-Line, costa 34.800 euro, mentre se vuoi spendere meno, c'è la versione 1.0 a benzina da 115 CV che attacca a 26.100 euro in allestimento Business. Se la vuoi mild-hybrid ci vogliono 3.000 in più.

Quale scegliere? Personalmente sarei indeciso tra l'auto in prova e la variante mild-hybrid, che a pari allestimento Special Edition sono separate da appena mille euro di differenza (31.350 euro è il prezzo dell'ibrida).

Chi non ha il piede pesante, farebbe meglio a considerare l'ibrida, che dovrebbe consumare circa mezzo litro di benzina in meno ogni 100 km. La differenza in termini di prestazioni a vantaggio della versione a benzina pura, però, è sensibile: 182 contro 203 km/h e uno 0-100 km/h in 12,2'' contro 9,3''. Se ti piace correre...

Kia Xceed 2025 Special Edition, i sedili anteriori

Quanto consuma la Kia Xceed 2026 1.6 T-GDi 150 CV?

In città si viaggia attorno agli 8,1 l/100 km, in autostrada circa 7,2 l/100 km, mentre in extraurbano si può scendere fino a 5,5 l/100 km. La media reale, in base allo stile di guida, varia tra 7 e 9 l/100 km.

Quanto costa la nuova Kia Xceed 2026?

La Xceed 1.6 T-GDi 150 CV parte da 32.350 euro nell’allestimento Special Edition e da 34.100 euro nella versione GT-Line. Il 1.0 benzina da 115 CV parte invece da 26.100 euro.

Esiste una versione ibrida della Kia Xceed 2026?

Sì: la gamma include una mild-hybrid 1.0 da 115 CV, più efficiente di circa mezzo litro ogni 100 km rispetto alla 1.6 benzina. Prezzi a partire da 29.100 euro.

Com’è la Kia XCeed 2026 alla guida?

La nuova Xceed offre una guida equilibrata e piacevole. Il 1.6 T-GDi è brillante fuori città, il cambio DCT7 risponde con prontezza e l’assetto unisce comfort e dinamismo. Nel misto è sorprendentemente divertente, con una grinta quasi da berlina sportiva “mascherata”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/12/2025