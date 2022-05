Kia Soul 2023: negli USA è tempo di restyiling per il crossover coreano

Dall'altra parte dell'Atlantico Kia svela in anteprima la MY 2023 del suo crossover "boxy". Nuovi colori e design più moderno

Negli Stati Uniti, Kia ha svelato in anteprima il restyling 2023 di Soul. L’auto, che in Italia è commercializzata solo in versione elettrica (qui la nostra prova su strada), arriverà oltreoceano in veste rinnovata entro quest'estate, con un look ridisegnato e nuovi colori a listino. Kia Soul 2023 si distingue per i fari a LED più taglienti e per la griglia inferiore completamente riprogettata. Altre modifiche riguardano: i nuovi cerchi in lega da 17 pollici e 18 pollici, il paraurti posteriore più squadrato e due nuove tinte bicolore; Clear White e Surf Blue, entrambe in abbinamento con tetto a contrasto Fusion Black.

Kia Soul 2023: dettaglio posteriore

DESIGN AGGIORNATO Negli Stati Uniti, Kia Soul 2023 sarà offerta negli allestimenti LX, S, EX, GT-Line e GT-Line Tech. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Soul a Stelle e Strisce monterà un quattro cilindri aspirato da 2,0 litri da 150 CV e 178 Nm di coppia. La trasmissione potrà contare invece su un cambio CVT collegato alle ruote anteriori. All'interno, spazio al rinnovato sistema d’infotainment da 10,25 pollici, proposto di serie fin dagli allestimenti base. Rivestimenti e finiture sono in tonalità scure, con inserti azzurri in prossimità delle maniglie delle portiere.

Kia Soul 2023: interni

RESTERÀ ELETTRICA Per quanto riguarda invece gli ADAS, la suite di sistemi di assistenza alla guida prevede: la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, il mantenimento e l’avviso di allontanamento di corsia, il rilevatore stanchezza del conducente, le luci automatiche e l’avviso antiabbandono. A ciò si può aggiungere l’LX Technology pack, che integra: il monitoraggio angolo cieco e l’avviso di avvicinamento veicolo in retromarcia. Con l’allestimento GT-Line si ha a disposizione invece la guida assistita di livello 2. Nuova Kia Soul 2023 arriverà anche in Europa, ma con ogni probabilità il crossover coreano sarà proposto solo con motorizzazione full-electric. Attualmente Soul è disponibile nel nostro Paese in due varianti: con batteria da 39,2 o da 64 kWh.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/05/2022