Nuova Kia Sportage costa (quasi) come prima. I prezzi al configuratore

In realtà gli ordini di Kia Sportage di nuova edizione sono aperti dai primi giorni di agosto 2025, tuttavia è solo a partire da settembre 2025 che buona parte del pubblico ritrova la concentrazione. E torna a dedicare tempo a cercare la sua nuova automobile ideale (ecco perché ne parliamo soltanto adesso: era per trovarvi più attenti).

Le probabilità che tra le candidate figuri nuova Kia Sportage, beh sono piuttosto alte, a giudicare dal successo che il SUV coreano riscuote ormai da decenni.

Quindi, quanto costa Sportage dopo la mini-rivoluzione di metà 2025? Costa pressappoco come prima (al netto delle promo) ed è già una buona notizia.

Kia Sportage 2025 è in vendita

Per un identikit completo del modello, vi reindirizziamo al contenuto dedicato dello scorso giugno. O ancora meglio, alla nostra prova su strada in anteprima dello scorso luglio. Qui andiamo dritti al punto.

MOTORIZZAZIONI

Al lancio, tre motorizzazioni 4 cilindri 1,6 litri: termica a benzina, ibrida a benzina autoricaricabile (full hybrid), Diesel con tecnologia mild hybrid 48 volt.

Successivamente (2026), anche benzina plug-in hybrid e benzina-GPL (stay tuned).

Benzina

1.6 T-GDi 150 CV: da 33.500 euro

1.6 T-GDI DCT7 150 CV: da 35.500 euro



Benzina Full Hybrid

1.6 T-GDI HEV AT6 239 CV: da 37.750 euro

1.6 T-GDi HEV AT6 AWD 239 CV: da 45.750 euro



Nuova Sportage sempre anche Full Hybrid

Diesel Mild Hybrid

1.6 CRDi MHEV 136 CV: da 36.000 euro

1.6 CRDi MHEV DCT7 136 CV: da 38.000 euro



Quindi Benzina e Diesel (anche) con cambio manuale, mentre l'unica motorizzazione anche a trazione integrale è la full hybrid.

Tutti i motori di new Sportage anche con cambio automatico

ALLESTIMENTI

Quattro livelli di personalizzazione: come prima, al netto di eventuali successive serie limitate.

Business (tutte le motorizzazioni)

Cerchi in lega da 17''

Smart Cruise Control 2 (SCC2)

Smart key con start button

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Retrocamera con linee guida dinamiche

Fari anteriori Full LED (tecnologia a riflessione)

Fari posteriori a LED

Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3'', Apple Car Play/Android Auto



Android Auto di serie sin dall'equipaggiamento Business

Style (tutte le motorizzazioni)

Cerchi in lega da 18''

Vetri posteriori oscurati

Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni

Wireless phone charger

Blind-spot View Monitor (BVM)

Supervision cluster da 12,3''

Vernice Metallizzata



Supervision Cluster di serie da Sportage Style

GT-line (no benzina)

Cerchi in lega da 19'

Fari anteriori Full LED con fascio adattivo intelligente

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Sedili prima e seconda fila riscaldabili

Portellone posteriore ad apertura intelligente

Digital Key 2.0



I cerchi da 19'' di nuova Kia Sportage GT-line

GT-line Plus (no benzina)

Tetto panoramico apribile elettricamente

Sistema audio premium Harman Kardon®

Surround view monitor (SVM)

Blind-spot View Monitor (BVM)

Parking Collision Avoidance Assist (PCA)

Sedili prima e seconda fila riscaldabili

Digital Key 2.0

Portellone posteriore ad apertura intelligente

Sedili anteriori regolabili elettricamente



Sportage GT-line Plus: tetto panoramico, portellone elettrico

IN SINTESI

Ecco una pratica tabella riepilogativa di tutte le possibili combinazioni, come da configuratore online.

Business Style GT-line GT-line Plus Benzina 1.6 T-GDi 33.500 € 36.250 € – – 1.6 T-GDi DCT7 35.500 € 38.250 € – – Diesel Mild Hybrid 1.6 CRDi MHEV 36.000 € 38.750 € – – 1.6 CRDi MHEV DCT7 38.000 € 40.750 € 43.500 € 46.250 € Hybrid 1.6 T-GDi HEV AT6 37.750 € 40.500 € 43.250 € 46.000 € 1.6 T-GDi HEV AT6 AWD – 45.750 € 48.500 € –

La versione che otterrà maggior successo? A occhio e croce, Sportage Diesel con cambio automatico, in allestimento Style. Prima che arrivi il GPL...

Nuova Kia Sportage 2025 parte da 33.500 euro

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/09/2025