Nuova Kia Sportage costa (quasi) come prima. I prezzi al configuratore

In realtà gli ordini di Kia Sportage di nuova edizione sono aperti dai primi giorni di agosto 2025, tuttavia è solo a partire da settembre 2025 che buona parte del pubblico ritrova la concentrazione. E torna a dedicare tempo a cercare la sua nuova automobile ideale (ecco perché ne parliamo soltanto adesso: era per trovarvi più attenti).
Le probabilità che tra le candidate figuri nuova Kia Sportage, beh sono piuttosto alte, a giudicare dal successo che il SUV coreano riscuote ormai da decenni.
Quindi, quanto costa Sportage dopo la mini-rivoluzione di metà 2025? Costa pressappoco come prima (al netto delle promo) ed è già una buona notizia.
Kia Sportage 2025 è in vendita
Per un identikit completo del modello, vi reindirizziamo al contenuto dedicato dello scorso giugno. O ancora meglio, alla nostra prova su strada in anteprima dello scorso luglio. Qui andiamo dritti al punto.
MOTORIZZAZIONI
Al lancio, tre motorizzazioni 4 cilindri 1,6 litri: termica a benzina, ibrida a benzina autoricaricabile (full hybrid), Diesel con tecnologia mild hybrid 48 volt.
Successivamente (2026), anche benzina plug-in hybrid e benzina-GPL (stay tuned).
Benzina
- 1.6 T-GDi 150 CV: da 33.500 euro
- 1.6 T-GDI DCT7 150 CV: da 35.500 euro
Benzina Full Hybrid
- 1.6 T-GDI HEV AT6 239 CV: da 37.750 euro
- 1.6 T-GDi HEV AT6 AWD 239 CV: da 45.750 euro
Nuova Sportage sempre anche Full Hybrid
Diesel Mild Hybrid
- 1.6 CRDi MHEV 136 CV: da 36.000 euro
- 1.6 CRDi MHEV DCT7 136 CV: da 38.000 euro
Quindi Benzina e Diesel (anche) con cambio manuale, mentre l'unica motorizzazione anche a trazione integrale è la full hybrid.
Tutti i motori di new Sportage anche con cambio automatico
ALLESTIMENTI
Quattro livelli di personalizzazione: come prima, al netto di eventuali successive serie limitate.
Business (tutte le motorizzazioni)
- Cerchi in lega da 17''
- Smart Cruise Control 2 (SCC2)
- Smart key con start button
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Retrocamera con linee guida dinamiche
- Fari anteriori Full LED (tecnologia a riflessione)
- Fari posteriori a LED
- Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3'', Apple Car Play/Android Auto
Android Auto di serie sin dall'equipaggiamento Business
Style (tutte le motorizzazioni)
- Cerchi in lega da 18''
- Vetri posteriori oscurati
- Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni
- Wireless phone charger
- Blind-spot View Monitor (BVM)
- Supervision cluster da 12,3''
- Vernice Metallizzata
Supervision Cluster di serie da Sportage Style
GT-line (no benzina)
- Cerchi in lega da 19'
- Fari anteriori Full LED con fascio adattivo intelligente
- Sedili anteriori regolabili elettricamente
- Sedili prima e seconda fila riscaldabili
- Portellone posteriore ad apertura intelligente
- Digital Key 2.0
I cerchi da 19'' di nuova Kia Sportage GT-line
GT-line Plus (no benzina)
- Tetto panoramico apribile elettricamente
- Sistema audio premium Harman Kardon®
- Surround view monitor (SVM)
- Blind-spot View Monitor (BVM)
- Parking Collision Avoidance Assist (PCA)
- Sedili prima e seconda fila riscaldabili
- Digital Key 2.0
- Portellone posteriore ad apertura intelligente
- Sedili anteriori regolabili elettricamente
Sportage GT-line Plus: tetto panoramico, portellone elettrico
IN SINTESI
Ecco una pratica tabella riepilogativa di tutte le possibili combinazioni, come da configuratore online.
|Business
|Style
|GT-line
|GT-line Plus
|Benzina
|1.6 T-GDi
|33.500 €
|36.250 €
|–
|–
|1.6 T-GDi DCT7
|35.500 €
|38.250 €
|–
|–
|Diesel Mild Hybrid
|1.6 CRDi MHEV
|36.000 €
|38.750 €
|–
|–
|1.6 CRDi MHEV DCT7
|38.000 €
|40.750 €
|43.500 €
|46.250 €
|Hybrid
|1.6 T-GDi HEV AT6
|37.750 €
|40.500 €
|43.250 €
|46.000 €
|1.6 T-GDi HEV AT6 AWD
|–
|45.750 €
|48.500 €
|–
La versione che otterrà maggior successo? A occhio e croce, Sportage Diesel con cambio automatico, in allestimento Style. Prima che arrivi il GPL...
Nuova Kia Sportage 2025 parte da 33.500 euro
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Business
|160 / 118
|33.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Business
|147 / 108
|34.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Business
|136 / 100
|35.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Business
|160 / 118
|35.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Style
|160 / 118
|36.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Business
|136 / 100
|37.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style
|147 / 108
|37.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT Style
|136 / 100
|37.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD iMT Special Edition
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Business
|160 / 118
|38.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 136 CV GPL 2WD Style Special Edition
|147 / 108
|39.000 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 Style
|160 / 118
|39.500 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT Style
|136 / 100
|39.500 €
|Sportage 1.6 T-GDi 160 CV MHEV 2WD DCT Special Edition
|160 / 118
|40.000 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD iMT GT-Line
|136 / 100
|40.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line
|160 / 118
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line
|136 / 100
|42.250 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line
|136 / 100
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|44.250 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV 2WD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|45.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV 2WD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|45.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Business
|160 / 118
|46.700 €
|Sportage 1.6 T-GDi 210 CV HEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|47.750 €
|Sportage 1.6 CRDi 136 CV MHEV AWD DCT GT-Line Plus
|136 / 100
|47.750 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 Style
|160 / 118
|48.200 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line
|160 / 118
|50.950 €
|Sportage 1.6 T-GDi 245 CV PHEV AWD AT6 GT-Line Plus
|160 / 118
|54.450 €
