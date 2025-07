Kia EV3 GT: il SUV elettrico compatto diventa ad alte prestazioni

Kia ha confermato lo sviluppo di una variante ad alte prestazioni della Kia EV3 (guarda la prova video di Kia EV3), SUV elettrico compatto presentato recentemente. La nuova EV3 GT sarà equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, configurazione che consentirà la trazione integrale, a differenza del modello standard dotato solo di motore anteriore.

Kia EV3 GT: potrebbe arrivare nel 2026 il SUV elettrico sportivo coreano

La capacità della batteria sarà di 81,4 kWh, promettendo un'autonomia e prestazioni elevate. Secondo quanto dichiarato da Ha-Jun Seo, responsabile dei prodotti interni di Kia, il lancio è previsto per la seconda metà del 2026, anche se i dettagli completi non sono ancora stati rivelati.

Kia EV3 GT: un motore per asse, trazione integrale e velocità di 260 km/h

Verso prestazioni simili alla EV6 GT

Sebbene non ci siano ancora dati ufficiali sulla potenza, ci si attende che la EV3 GT offra performance paragonabili alla sorella maggiore EV6 GT (leggi tutto su nuova Kia EV6 ed EV6 GT). Quest’ultima monta un motore per asse, con una potenza complessiva che arriva fino a 650 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

Non è confermato che la EV3 GT raggiunga gli stessi livelli di potenza, ma per il suo BEV ad alte prestazioni Kia (guarda la homepage di Kia Italia) utilizza un motore capace di raggiungere 21.000 giri/min, capace di fargli raggiungere una velocità massima dichiarata di 260 km/h.

Kia EV3 GT: avrà uno stile ben più sportivo rispetto al modello standard

Le prime foto spia provenienti dalla Spagna rivelano alcuni elementi distintivi della versione GT. Il prototipo mostra un paraurti anteriore più aggressivo e cerchi da 19 pollici, più grandi rispetto ai 17”/18” del modello standard. Questi pneumatici maggiorati sono progettati per migliorare il grip senza compromettere troppo l’efficienza.

Altri dettagli osservati includono:

Pinze freno gialle

Sedili con logo GT

Cuciture interne gialle a contrasto

Assetto più sportivo

Questi aggiornamenti puntano a distinguere visivamente e funzionalmente la versione GT dalla variante base del SUV elettrico.

Un segmento da esplorare

La Kia EV3 GT si inserisce così nel segmento dei SUV elettrici sportivi, con misure compatte portando in dote soluzioni tecniche derivate dai modelli più prestazionali del marchio coreano, confermando la volontà di Kia di ampliare la propria gammaBEV con versioni sempre più specializzate. Cosa ne pensate di questo nuovo modello? Vi interessa il segmento dei BEV sportivi? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/07/2025