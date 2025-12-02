Kia EV2: dal concept alla produzione il city-SUV elettrico si mostra poco alla volta

Dimensioni compatte, abitacolo trasformista e design moderno, il "suvvino" coreano sarà costruito in Europa. Ecco come cambia rispetto alla show car

Il percorso di Kia (guarda la homepage di Kia Italia) verso una gamma elettrica completa aggiunge un tassello significativo con l’arrivo di EV2, il modello più piccolo della famiglia a zero emissioni del marchio.

Il nuovo BEV compatto prepara il debutto europeo

Il lancio ufficiale è programmato per gennaio al Salone dell’Automobile di Bruxelles (guarda la homepage del Salone in Belgio), appuntamento nel quale sarà mostrata la versione di serie. L’auto sarà costruita in Europa, scelta che conferma l’intenzione della casa coreana di avvicinare ulteriormente produzione e mercato di riferimento.

Kia EV2: dettaglio del frontale dall'immagine teaser pubblicata dal costruttore coreano

Le prime immagini ce lo mostrano meglio

Le immagini teaser diffuse da Kia mostrano la vettura ancora coperta da un telo, ma consentono già di osservare alcuni dettagli che distinguono la EV2 definitiva dal concept esposto al Kia EV Day 2025 (guarda il concept di Kia EV2).

Il profilo generale appare invariato: restano il frontale dalla forma squadrata, la linea di cintura leggermente arcuata, la coda con una pendenza accennata e lo spoiler superiore. Anche le luci diurne, pur non identiche a quelle del prototipo, mantengono un’impostazione simile.

Le prime differenze emergono nella parte anteriore, dove lo sbalzo sembra più pronunciato. Una soluzione prevedibile, dato che i concept non devono rispettare i vincoli delle normative di omologazione. Si nota inoltre la presenza di un montante B convenzionale, assente sulla versione di studio.

Kia EV2: i fari posteriori full LED del nuovo mini-SUV elettrico orientale

Interni versatili e spaziosi

Kia anticipa che la EV2 offrirà “uno spazio ampio e modulabile”, ma per comprendere la configurazione interna sarà necessario attendere il 9 gennaio.

Il concept proponeva una disposizione aperta, con fondo piatto e sedili posteriori reclinabili che permettevano una maggiore libertà di movimento una volta parcheggiati.

Kia EV2: la show car che nel 2025 anticipava le linee definitive del piccolo SUV elettrico

Motori e prestazioni ancora sotto copertura

Non sono ancora disponibili informazioni su motori e autonomie. In base alle specifiche tecniche dei modelli elettrici Kia di fascia inferiore alla EV6, è probabile la presenza di un’architettura a 400 volt e di un singolo motore anteriore. A titolo di paragone la cugina Hyundai Inster (guarda la prova di Hyundai Inster) offre batterie da 42 kWh e 49 kWh, con autonomia compresa tra 327 e 370 km e potenze da 97 CV fino a 115 CV.

La Kia EV2 arriverà sul mercato nel 2026 e dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo intorno ai 30.000 euro (la Inster viaggia intorono ai 28.000 euro), collocandosi tra i SUV compatti a batterie destinati a competere con modelli come la Renault 4 E-Tech (leggi la prova di R4 E-Tech). Voi cosa ne pensate della nuova Kia EV2, vi stuzzica il suo design? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/12/2025