Kia: la plancia si anima coi personaggi Disney, con i nuovi Display Themes

C’era una volta il cruscotto. Ora, invece, con le auto sempre più simili a smartphone, Kia fa la sua mossa, unendo le forze con Disney per creare un’esperienza di bordo inedita.

I nuovi Display Themes, disponibili sui modelli dotati del sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), portano nel sistema di infotainment i mondi di Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e persino Star Wars.

Da Il Re Leone a Toy Story, passando per The Avengers e The Mandalorian, il viaggio quotidiano si trasforma in un’esperienza immersiva fatta di colori, suoni e riferimenti ai personaggi più amati del grande schermo.

Un’auto firmata… Mickey Mouse

La collaborazione segna una nuova frontiera per Kia, che punta a fondere tecnologia e storytelling. “Questa partnership con Disney rappresenta un utilizzo rivoluzionario dei nostri sistemi digitali e over-the-air,” spiega Charles Ryu, Senior Vice President e Head of Kia Global Brand & CX Division. “L’obiettivo è permettere ai clienti di personalizzare non solo l’aspetto, ma anche la personalità del loro veicolo, grazie alla forza creativa di uno dei mondi cinematografici più amati di sempre”.

Kia Display Themes: infotainment è personalizzabile coi personaggi Disney

Viaggi tra stelle, eroi e giocattoli

Ogni tema digitale è pensato per coinvolgere i passeggeri su più livelli: grafiche dedicate, suoni d’ambiente e animazioni che si integrano perfettamente nel ccNC.

I primi a sbarcare sul sistema saranno i temi ispirati a The Avengers, Mickey & Friends e Toy Story, ma non sarà un cameo isolato: entro il 2026, Kia promette circa 30 ambientazioni digitali.

Già disponibili su Kia EV9, i Display Themes saranno disponibili su Kia Connect Store, in una sezione dedicata ai “mondi Disney”. Non mancherà, naturalmente, una pagina promozionale curata da Disney, con eventi, campagne interattive e sorprese per i fan.

Kia Display Themes, il set con i supereroi Marvel

Solo per chi ha l’auto giusta (e l’abbonamento giusto)

C’è però una precisazione importante: i Display Themes sono disponibili solo sui modelli Kia equipaggiati con il più recente sistema di infotainment basato su ccNC (Connected Car Navigation Cockpit).

Per accedere ai contenuti, è necessario un abbonamento Kia Connect attivo: senza di esso, i Display Themes non saranno operativi.

Una volta acquistati, i temi restano legati in modo permanente al veicolo specifico associato all’acquisto e non possono essere trasferiti su altri modelli.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2025