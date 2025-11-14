Arriva la nuova Kia Stonic 2026 a benzina e mild-hybrid: come cambia, quanto costa, la promo

La Stonic si rifà il look e lo fa in grande stile. Kia Italia ha infatti annunciato il debutto della nuova Kia Stonic 2026 a benzina e mild-hybrid, versione rinnovata del crossover compatto con un design più maturo, tecnologia aggiornata e una gamma motori più attenta all’efficienza.

Kia Stonic 2026, il nuovo frontale con luci Star Map

Il design della nuova Kia Stonic

Quando la guardi, la nuova Stonic mostra subito un carattere più deciso: il nuovo logo Kia, i paraurti ridisegnati, i fari full LED “Star Map”, insieme a cerchi aggiornati e a una palette colori che introduce tinte come Adventurous Green, Yacht Blue e Snow White Pearl. Linee più affilate, proporzioni più dinamiche e un aspetto generale che allinea Stonic alla filosofia “Opposites United”. Lunga 4,17 m, nuova Kia Stonic offre 5 posti e un bagaglaio da 352 litri (332 litri con ruotino di scorta).

Kia Stonic 2026 è lunga 4,17 m, con un bagagliaio di 352 litri

Interni completamente rivisti

Salendo a bordo, l’evoluzione è ancora più evidente. Debutta una plancia di ispirazione hi-tech, con cluster digitale da 12,3”, sistema di navigazione integrato e volanti dedicati — a due razze per le versioni Urban e Style, a tre razze per la GT-line. I sedili cambiano su ogni allestimento. Maggiori dettagli nella nostra anteprima su Kia Stonic 2026.

Kia Stonic 2026, la plancia digitale con due schermi da 12,3 pollici

Motori: benzina e mild hybrid. E presto anche GPL

La gamma motori resta snella ma concreta. Troviamo:

1.0 T-GDi 3 cilindri 100 CV a benzina, con cambio manuale e trazione anteriore: 179 km/h e 0-100 km/h in 11''. Consumo dichiarato, 5,6 - 5,9 l/100 km.

1.0 T-GDi MHEV 3 cilindri 115 CV mild hybrid con cambio manuale: 179 km/h e 0-100 km/h in 10,7''. Consumo dichiarato, 5,4 - 5,7 l/100 km.

1.0 T-GDi MHEV 3 cilindri 115 CV mild hybrid con cambio DCT a 7 rapporti: 179 km/h e 0-100 km/h in 10,8''. Consumo dichiarato, 5,3 - 5,6 l/100 km.

Manca la trazione integrale, che non è disponibile con alcuna motorizzazione. In compenso, nei prossimi mesi è previsto l'arrivo di una versione bi-fuel a benzina e GPL.

Kia Stonic 2026: vista 3/4 posteriore

Allestimenti e dotazioni

Tre i livelli previsti per il mercato italiano: Urban, Style e GT-line.

Urban, la porta d’accesso alla gamma, offre già parecchio di serie. Rispondono presente i fari LED, cerchi da 16”, rivestimenti in Kia Tex Premium (Essential sui sedili) e le dotazioni ADAS di base: frenata automatica, mantenimento di corsia, cruise control. La strumentazione prevede uno schermo LCD da 4,2”, mentre l’infotainment da 12,3 integra il navigatore, Apple CarPlay e Android Auto.

Salendo a Style arrivano il climatizzatore automatico, i cerchi da 17”, i vetri posteriori oscurati e le frecce integrate negli specchietti. Al lancio, questa versione si arricchisce anche del Launch Pack, disponibile gratuitamente fino al 31 dicembre 2025, che aggiunge il sistema keyless Smart Key, freno di stazionamento elettrico, retrovisore elettrocromico, selettore delle modalità di guida, strumentazione da 12,3”, ricarica wireless e due USB posteriori.

La GT-line, infine, è la Stonic più sportiva e rifinita: paraurti dedicati in tinta carrozzeria, specchietti neri lucidi, volante a tre razze, sedili dal design esclusivo e una dotazione di sicurezza più ampia, con Digital Key 2.0, monitoraggio angolo cieco, fendinebbia LED e pacchetto ADAS completo nelle versioni DCT, con guida autonoma di secondo livello, cruise control adattivo e assistente all'evitamento ostacolo.

Kia Stonic 2026, il cambio DCT7 vale 1.500 euro

Prezzi della nuova Kia Stonic 2026

I prezzi della nuova Kia Stonic 2026 attaccano ai 22.800 euro dell'allestimento Urban, disponibile solo sul motore 1.0 T-GDi 100 CV; per la Style ci vogliono 1.950 euro in più. La mild hybrid 1-0 T-GDi MHEV 115 CV, con cambio manuale, parte dalla versione Style a 26.250 euro, mentre il passo successivo GT-Line aggiunge 3.000 euro al conto fnale. Per il cambio automatico a doppia frizione DCT7 ci vogliono 1.500 euro in più, con il top di gamma che si attesta a 30.750 euro.

Promo lancio fino a 5.350 euro

Per il debutto, Kia mette sul piatto un pacchetto di vantaggi piuttosto interessante, valido fino al 31 dicembre 2025. Tra i benefici troviamo l’assicurazione Furto & Incendio gratuita per un anno, il già citato Launch Pack omaggio sulla Style, un bonus fedeltà di 500 euro per i clienti Kia e proposte finanziarie con sconto sul listino e rate che partono da 129,2 euro al mese.

Se vuoi toccarla con mano, la nuova Stonic sarà protagonista dell’Open Weekend del 29 e 30 novembre in tutti gli showroom Kia italiani.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/11/2025