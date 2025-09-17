Non solo SUV, non solo EV. Sbarca Kia K4, l'anti-Golf (o anti-Passat?)

Sotto a chi tocca. Ed una volta tanto, ci prendiamo un break dai noiosissimi crossover (ehi, non te la prendere: si scherza!). Già in vendita negli USA dal 2024, nuova Kia K4 matura la decisione di sbarcare anche in Europa.

Trattasi, come si evince dalle immagini, di una berlina/hatchback 5 porte dalle dimensioni a metà strada tra Volkswagen Golf e Passat (ne abbiamo prese due a caso).

Non full electric: ibrida (altro aspetto che pensiamo sia importante sottolineare...).

Kia K4 5 porte, 3/4 posteriore

Di Kia K4, naturale erede di Kia Ceed e da con confondere con Kia EV4 (presto su questi schermi), già scrivemmo l'anno scorso.

Ma non ci aspettiamo che vi ricordiate tutto. Quindi, un ripassino, prima che sia in vendita a tutti gli effetti (si parla di fine 2025 o di inizio 2026).

Anche in Italia? Probabile che sì. I prezzi? Sconosciuti ancora.

Sobrio ma distintivo: il design

Pur mantenendo una silhouette piuttosto classica per una berlina a due volumi, Kia K4 (4,44 metri di lunghezza) riesce a farsi notare grazie a una serie di tratti decisi.

La griglia frontale “Tiger Nose” è reinterpretata in chiave moderna, mentre i fari sottili e a sviluppo orizzontale le donano un carattere... contemporaneo.

Altrettanto curato è il design della coda: gruppi ottici uniti da una barra luminosa, paraurti scolpito, una buona dose di personalità.

Kia K4 è lunga 4,44 metri

Anche in versione sportiva

Chi desidera un look più ''dinamico'', può optare per Kia K4 GT-Line. Che aggiunge:

cerchi in lega da 17 o 18 pollici ;

passaruota più pronunciati;

minigonne laterali;

la vernice esclusiva Sparkling Yellow (come l'esemplare in foto).



In abitacolo

All’interno, nuova K4 si ispira ai modelli più recenti di Kia, con un abitacolo ampio e tecnologico.

Doppio display curvo con diagonale fino a 30 pollici

Head-up display a colori

Comandi fisici ridotti al minimo per un design pulito

Materiali morbidi al tatto e finiture curate, quasi premium.



Kia K4, gli interni

In termini di spazio, Kia promette ''una delle migliori abitabilità della categoria'', soprattutto nei sedili posteriori, dove il passo lungo (2,72 metri) garantisce comfort anche per i passeggeri più alti.

Motori

Per i mercati europei, Kia K4 sarà proposta in 5 motorizzazioni.

L'offerta parte dal turbo benzina 1.0 T-GDI (115 CV) con cambio manuale a 6 marce, disponibile anche con tecnologia mild hybrid 48 volt e cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Più in alto, ecco un'altra nostra conoscenza: il turbo benzina 1.6 T-GDI, solo con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, ma con potenza di 150 CV, o di 180 CV.

Più avanti nel 2026, la gamma di propulsori sarà ampliata con un'opzione full hybrid.

Non è prevista, invece, una versione completamente elettrica (repetita iuvant).

Sicurezza

Come da copione, la nuova berlina media Kia offre una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Tra cui:

Highway Driving Assist , per la guida semi-autonoma in autostrada;

Blind Spot Collision Avoidance , che interviene in caso di rischio collisione con veicoli nell’angolo cieco;

Forward Collision-Avoidance Assist , con riconoscimento pedoni e ciclisti;

Smart Cruise Control, adattivo e predittivo in base alle condizioni del traffico.



Kia K4 in vendita anche in Italia?

Prezzi e lancio

Kia non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali, ma si stima che nuova K4 possa partire da poco più di 25.000 euro.

Il debutto nelle concessionarie europee (e italiane?) è atteso entro la fine del 2025. Stai sintonizzato per informazioni più precise.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/09/2025