Sbirciando nuova Kia Carnival 2026 e rimpiangendo le monovolume

La Kia più lussuosa al mondo, nel 2025, non è un SUV né una ammiraglia. È una limo-MPV e ha messo radici in patria

Vive, la cara vecchia Kia Carnival. Non in Italia, un posto che lasciò nel lontano 2010, dopo una dozzina d'anni e due generazioni di onorevole servizio. Vive in Asia, oggi, la monovolume Kia.

Cina, Corea del Sud. Mercati che hanno fame di MPV ultracomodi. E ai quali è dedicata Carnival Hi Limousine, un camper lusso, più che un multi purpouse vehicle. Quello in foto e in video è il Model Year 2026.

Nemmeno un pizzico di nostalgia di un genere che oggi le mode snobbano, a guardarla mentre avanza con cotanta dignità?

In vendita in Oriente dal 2020 come versione più esclusiva dell'MPV di famiglia, Kia Carnival Hi Limousine si distingue non solo per le dotazioni lusso, ma anche per quell'apparente maxi ''vano portaoggetti'' sul tettuccio.

E che in realtà è una sezione del tetto estesa, progettata per ampliare lo spazio in altezza interno. Può piacere o non piacere, ma è assai funzionale (e aerodinamico).

Fuori, audace. Dentro, lounge

Il frontale affilato, con fari verticali e griglia ben squadrata, i cerchi in lega, il gruppo ottico di coda coast-to-coast, fanno sembrare Carnival Hi Limousine quasi un big SUV, senza essere un big SUV.

Kia Carnival Hi Limousine 2026: ''roof extention''

Dove si può comprare, la si può comprare nelle configurazioni a 4, a 7 o a 9 posti, distribuiti su due o tre file.

L'allestimento Signature a 4 posti è il più lussuoso: sedili posteriori con poggiapiedi a scomparsa, schienali reclinabili e funzione massaggio, per la schiena ma anche per i piedi.

I passeggeri posteriori possono combattere la noia incollandosi a uno schermo da 21,5 pollici montato sul tetto, modulare le funzioni di bordo tramite un controller touch da 7 pollici, sentirsi come in camera d'albergo grazie a tavolini pieghevoli, un appendiabiti e un frigobar (vedi gallery).

Carnival Hi Limousine, la Kia più ''premium'' che ci sia

Lusso democratico

Carnival ''limo'' 2026 è equipaggiata di due motorizzazioni: un V6 benzina 3,5 litri da 294 CV e un 4 cilindri 1,6 litri turbo benzina full hybrid da 245 CV.

In Corea i prezzi oscillano da 63,27 milioni di won (l'equivalente di 38.700 euro circa) per il nuovo allestimento Noblesse a 9 posti con motore V6, a 97,80 milioni di won (59.900 euro) per l'ammiraglia ibrida Signature a 4 posti.

Come riferimento, Kia Carnival standard in patria ha un listino a partire da 36,36 milioni di won (22.300 euro).

Nostalgia, ma anche un pizzico di invidia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/09/2025