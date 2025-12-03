Ecco la nuova Mercedes Classe G Cabriolet 2026: anticipazioni

Stoccarda. La Mercedes-Benz Classe G, con il suo design a spigoli vivi che da oltre quarant’anni sfida il tempo (e la logica aerodinamica), si prepara ad allargare la famiglia. Oltre alla versione Mini - o Baby, che dir si voglia - si prepara per un grande ritorno la G-Class Cabriolet.

Dopo l’entusiasmo scatenato dai primi teaser, la Stella ha deciso di togliere la coperta ai prototipi e mandarli a macinare chilometri nel mondo reale. Sì, perché la promessa è quella che il nuovo modello rimarrà fedele allo spirito indistruttibile che ha reso la Geländewagen un’icona dei fuoristrada.

Nuova Mercedes Classe G Cabriolet 2026

Le prime sgambate del nuovo modello stanno andando in scena in Austria: curve, salite, temperature non proprio da spiaggia... insomma, tutto quello che serve per capire se la G scappottata è davvero una G, e non solo una classe E travestita da montanara.

Gli ingegneri stanno raccogliendo dati su comfort, rigidità e quella sensazione “da G” che non puoi spiegare, ma che riconosci appena sali a bordo.

Nuova Mercedes Classe G Cabriolet 2026, vista 3/4 posteriore

Il tour proseguirà poi in Svezia, dove la G Cabrio dovrà dimostrare di essere a suo agio anche con ghiaccio, neve e freddo polare. Una specie di bootcamp artico in cui il nuovo modello dovrà provare resistenza, dinamica e affidabilità. Perché una G non può limitarsi ad avere il look giusto: deve anche saper fare sul serio.

Che sia la G “classica” o la futura G-Class Cabriolet, l’obiettivo è lo stesso: farti sentire subito a casa dietro al volante. Mercedes racconterà di più su questa edizione speciale nei prossimi mesi. Ma una cosa è già chiara: la G scoperta si prepara per soddisfare aspettative molto alte. Come le vette che è in grado di raggiungere.

