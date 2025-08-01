One-off

Mercedes Classe G: tutta l'audacia di AMG nell'ibrido tra off-road e berlina di lusso anni '80

Una Mercedes G 300 GD con frontale Classe S racconta una pagina poco nota della storia AMG, oggi in mostra al Petersen Museum di Los Angeles

Nel panorama delle trasformazioni più audaci della Mercedes Classe G, un esemplare in particolare spicca per originalità: una Mercedes 300 GD dotata del frontale di una Classe S W116, frutto delle prime sperimentazioni di Mercedes AMG agli inizi degli anni ’80.

Oggi è esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, (guarda il sito ufficiale del museo californiano) nella mostra “Totally Awesome!” (qui la homepage della mostra) dedicata al legame tra automobili e cultura pop negli anni Ottanta e Novanta.

Mercedes AMG G 300 GD: un pezzo unico esposto al Petersen Museum di Los Angeles

UNA MERCEDES CLASSE G MAI VISTA PRIMA

La Classe G, nata come veicolo militare, è diventata un’icona del mondo dei SUV, modificata e reinterpretata in molteplici varianti (guarda la prova video di Mercedes G 450 d Professional). Questo esemplare, però, rappresenta un caso unico: una G-Wagen a passo corto che incorpora il design elegante di una berlina di alta gamma.

Mercedes AMG G 300 GD: il muso del 4x4 preso in prestito dalla Classe S W116

AMG all'esordio: tra sperimentazione e lusso

Prima che AMG diventasse il reparto sportivo ufficiale di Mercedes, era impegnato come tuner indipendente. L'azienda si era già fatta notare con la “Red Pig”, che corse alla 24 Ore di Spa, e negli anni seguenti cominciò a ricevere richieste da clienti facoltosi in cerca di elaborazioni esclusive.

Nel caso della 300 GD, AMG ricevette l'incarico di trasformare un robusto fuoristrada in un veicolo di rappresentanza, unendo le caratteristiche off-road con elementi stilistici tipici delle berline di lusso (guarda tutti i modelli del listino Mercedes).

Mercedes AMG G 300 GD: l'abitacolo esclusivo del fuoristrada creato ad Affalterbach

DETTAGLI E DOTAZIONI DEL MODELLO

Questa particolare G 300 GD presenta numerosi elementi distintivi:

  • Frontale della Mercedes Classe S W116, con griglia cromata e fari rettangolari
  • Cerchi in lega multirazze
  • Sedili sportivi ortopedici Recaro
  • Grafiche personalizzate, recuperate durante un recente restauro

Nonostante l’estetica completamente rivisitata, il motore è rimasto originale: un diesel cinque cilindri in linea, segno che in questo caso AMG puntò più sull’impatto visivo che sulle prestazioni meccaniche.

Primo proprietario: la leggenda del tennis Ivan Lendl

L’auto fu acquistata nuova nel 1984 dal tennista Ivan Lendl, allora all’apice della carriera. Il suo coinvolgimento non nacque da una campagna pubblicitaria, ma da un incontro casuale con Mercedes durante un torneo a Stoccarda, dove l’azienda era sponsor.

Durante una visita allo stabilimento, Lendl vide una G-Wagen e chiese se fosse possibile combinarla con il frontale della Classe S. Una richiesta alquanto insolita ma che fu accolta da AMG, che realizzò un modello unico e che ancora oggi sorprende per l’audacia del design.

Mercedes AMG G 300 GD: ibrido fra un'ammiraglia e un fuoristrada anni '80

Una rarità da collezione oggi in mostra

Attualmente, l’auto fa parte della collezione di The Patina Collective (guarda la pagina web di Patina Collective), una delle più importanti raccolte di Mercedes personalizzate al mondo, con sede in Florida. Il veicolo è esposto al Petersen Museum accanto ad altre auto iconiche degli anni ’80 e ’90, tra concept visionari e vetture legate al cinema, alla musica e alla moda dell’epoca.

Altri veicoli in esposizione:

  • Prototipi e concept mai entrati in produzione
  • Auto da corsa e modelli unici da esposizione
  • Veicoli simbolo della cultura pop del ventesimo secolo

Questa Mercedes G 300 GD rappresenta un capitolo poco noto ma significativo della storia AMG, unendo lusso e personalizzazione estrema in un unico esemplare. Voi cosa ne dite di questa Mercedes tanto esclusiva? Esemplare unico ben riuscito oppure pezzo da museo di dubbio gusto? Fatecelo sapere.

