Nuova Mercedes GLB: cambio d'abito per il SUV di Stoccarda, le foto ci dicono che...

ARIA DI RINNOVO PER IL SUV COMPATTO La gamma dei SUV di casa Mercedes è una fra le più ampie a livello globale. Dai segmenti più popolari dove è presente con la GLA e la GLB, fino ai più esclusivi, dove schiera modelli del calibro di GLE o GLS, passando per veri e propri best seller come la GLC. Il costruttore tedesco propone i suoi modelli anche declinati nelle varianti coupé ed EQ, con motori 100% elettrici, per una scelta davvero ampia nel mercato premium. Fra tutti questi modelli, dopo tre anni dal lancio avvenuto nel 2019, per la GLB è arrivato il momento del classico restyling di metà carriera. I primi prototipi stanno già girando su strada e le immagini ci mostrano chiaramente dove la casa di Stoccarda sta intervenendo.

Nuova Mercedes GLB: modifiche al design davanti e dietroCOME E DOVE CAMBIA DI PIÙ La zona anteriore con paraurti, griglia e fari subirà alcune modifiche. Nella parte posteriore si possono vedere i nuovi fanali che suggeriscono anche una grafica interna differente da oggi. La GLB è la variante a ruote alte della Classe B, pur nascendo su una piattaforma diversa. Si tratta di un SUV di medie dimensioni, che con i suoi 4,63 metri di lunghezza non è poi così lontano dalla GLC, che misura 4,67 metri. Insomma, un modello che fa della praticità il suo punto di forza, grazie all’abbondante spazio a bordo e alla possibilità di avere fino a sette posti.

Nuova Mercedes GLB: lunghezza 4,63 metri e fino a sette posti per il modello attualeRESTA NELLA GAMMA ANCHE IN FUTURO Questa caratteristica ha permesso alla GLB di non cadere vittima del processo di ottimizzazione della gamma di modelli nella classe compatta annunciato dal capo di Mercedes Ola Källenius. Di fatto sembra proprio che rimarranno solo quattro modelli e mentre sembra che per la Classe A e la Classe B il destino sia già segnato, CLA Coupé, CLA Shooting Brake, GLA e GLB rimangono nel portafoglio dei modelli Mercedes-Benz. In generale, i SUV svolgono un ruolo importante per la casa di Stoccarda e non avrebbe senso tagliarli dai listini. Sono veicoli lifestyle, apprezzati dai clienti che offrono praticità, comfort e prestazioni. Sotto quest’ultimo aspetto, non sembra ci saranno grandi novità a bordo di nuova GLB. I motori dovrebbero restare gli stessi dell’attuale gamma, con unità a tre e quattro cilindri, benzina e diesel, anche in versione ibrida. Probabile anche la conferma di varianti sportive AMG, come oggi, ma è ancora presto per averne certezza visto che la nuova GLB non arriverà prima del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/08/2022