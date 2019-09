Autore:

Emanuele Colombo

COSTA MENO CHE IN GERMANIA Dopo avervi anticipato i prezzi per il mercato tedesco (qui l'articolo), ecco che la Casa della Stella ufficializza il listino per l'Italia del nuovo Mercedes GLB: il SUV di medie dimensioni disponibile anche in versione a 7 posti. Forse a sorpresa, la gamma italiana attacca a un prezzo più basso di 2.313 euro rispetto a quella relativa alla Germania.

VERSIONI E PREZZI Il listino italiano parte da 35.387 euro per la GLB 180 d Automatic Eexecutive, alla base della gamma. Cinque gli allestimenti: il già citato Executive, appunto, Business, Sport e Sport Plus. Tutte le motorizzazioni sono omologate Euro 6d e hanno potenze comprese tra 116 a 224 CV. Di seguito lo specchietto riassuntivo dei prezzi. Più in basso nella pagina trovate allegato il listino integrale da scaricare in Pdf.

MODELLO CILINDRATA CAMBIO POTENZA PREZZO DIESEL GLB 180 d Automatic 1950 cm³ Automatico 116 CV 35.387 euro GLB 200 d Automatic 1950 cm³ Automatico 150 CV 38.443 euro GLB 200 d Automatic 4MATIC 1950 cm³ Automatico 150 CV 42.973 euro GLB 220 d Automatic 4MATIC 1950 cm³ Automatico 190 CV 48.573 euro BENZINA GLB 200 Automatic 1332 cm³ Automatico 163 CV 39.129 euro GLB 250 Automatic 4MATIC 1991 cm³ Automatico 224 CV 48.107 euro

DI SERIE L'equipaggiamento di serie su tutte le versioni comprende frenata automatica di emergenza, mantenimento di corsia, il cruise control adattivo Tempomat e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità. Non mancano l'ormai famoso sistema di infotainment MBUX con funzioni avanzate e chiamata automatica di emergenza, la retrocamera e l'airbag per le ginocchia.

LA SCHEDA TECNICA Lungo 4,63 metri, per 1,83 m di larghezza e 1,66 m di altezza, il nuovo Mercedes GLB strizza l'occhio al fuoristrada, quando dotato di trazione integrale 4Matic, per via degli sbalzi ridotti della carrozzeria che si traducono in angoli d'attacco e uscita favorevoli. Di seguito il riepilogo delle schede tecniche delle varie versioni e qui il link al configuratore della Casa.

MODELLO GLB 200 GLB 250 4MATIC GLB 200 d GLB 200 d 4MATIC GLB 220 d 4MATIC Cambio 7G-DCT (automatico) 8G-DCT (automatico) 8G-DCT (automatico) 8G-DCT (automatico) 8G-DCT (automatico) Cilindrata (cm³) 1.332 1.991 1.951 1.951 1.951 Potenza (kW/CV) 120/163 165/224 110/150 110/150 140/190 a (giri/min) 5.500 5.800 3.400 – 4.440 3.400 – 4.440 3.800 Coppia max. (Nm) 250 350 320 320 400 a (giri/min) 1.620 – 4.000 1.800 - 4.000 1.400 - 2.600 1.400 - 2.600 1.600 - 2.400 Consumo di carburante combinato (l/100 km)1 6,2-6,0 7,4-7,2 5,0-4,9 5,5-5,2 5,5-5,2 Emissioni di CO2 combinate (g/km)1 142-137 169-165 133-129 144-136 146-138 Accelerazione 0-100 km/h (s) 9,1 6,9 9,0 9,3 7,6 Velocità massima ammessa (km/h) 207 236 204 201 217