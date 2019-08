Autore:

Dario Paolo Botta

SUV 7 POSTI Tutto pronto per il debutto di nuova Mercedes-Benz GLB: il family SUV tedesco dovrebbe arrivare sul mercato europeo entro la fine del 2019. In questo articolo abbiamo raccolto alcune informazioni su quelli che dovrebbero essere i prezzi che vedremo applicati fra qualche mese sul listino italiano, nel frattempo vi proponiamo quelli proposti in Germania. La grande novità del SUV della Stella a Tre Punte riguarda la configurazione dei sedili. Fa infatti la sua comparsa una terza fila da due posti in configurazione 40:60: in questa maniera, nuova GLB è omologata per il trasporto di sette passeggeri (conducente incluso).

I PREZZI Nuova Mercedes-Benz GLB si può già ordinare sul sito ufficiale della Casa tedesca, nel frattempo, in previsione dello sbarco nei concessionari del Belpaese, possiamo anticipare che GLB 200 (1.3 turbo benzina 136 CV), la versione entry level, viene venduta in Germania a un prezzo di 37.746 euro. Per GLB 250 4MATIC (2 litri turbo 224 cv) si parte invece da 44.857 euro. Diesel (2 litri)? Si parte da 37.770 euro (GLB 200 d) e si arriva a 44.601 euro per GLB 220d 4MATIC. Per tutte le versioni di GLB, la terza fila (accessibile per gli alti meno di un metro e settanta) è un optional che si paga 1.309 euro.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA Gran parte degli allestimenti della nuova GLB sono dotati degli ultimi ritrovati in termini di comfort di guida e infotainment. Degno di nota l’Energizing Comfort Control, un complesso programma di gestione di marcia che controlla e gestisce simultaneamente risposta del motore, regolazione degli ammortizzatori, sterzo e cambio per aumentare il piacere di guida. Il sistema ha un prezzo che oscilla dai 1.666 euro ai 2.975 euro. Grazie ai propulsori 4 cilindri di ultima generazione, Mercedes GLB già rispetta inoltre i limiti di emissioni previsti per lo Stage 2 RDE della normativa Euro 6D-Temp, in vigore a partire dal 2020.

5X2 Passiamo ora a descrivere dotazioni e prezzi dei cinque allestimenti che costituiranno il listino della nuova GLB. Il pacchetto Style sarà disponibile a partire da 892 euro, mentre la Progressive attaccherà da 1.814 euro. La variante sportiva AMG Line partirà invece da 3.510 euro, la versione Night Package da 505 euro. Solo per il primo anno di vendite sarà inoltre ordinabile la Edition 1, sovrapprezzo di 9.044 euro. Ai cinque allestimenti in listino (Style, Progressive, AMG Line, Night Package ed Edition 1) si aggiungono due pacchetti speciali che vanno ad ampliare la già ricca dotazione di Mercedes GLB. Stiamo parlando del pacchetto Business (1.963 euro), che prevede Parktronic, sedili riscaldabili e controllo vocale MBUX, e del pacchetto Start (1.666 euro), ordinabile fino al termine del 2019 con proiettori LED High Performance, Easy-Pack Tailgate e sedili 4 vie con supporto lombare. A questi si aggiunge il pacchetto Offroad di serie, che include Downhill Speed Regulator (DSR) per gestire in maniera intelligente l’erogazione della potenza in sinergia con l’ABS, e così affrontare al meglio qualsiasi tipo di fondo.