Autore:

Alessandro Perelli

S COME SUPERCAR Un prototipo GLB di Mercedes-Benz è stato fotografato durante dei test dinamici sul circuito del Nurburgring, con una leggera camuffatura sul frontale, che cela solo in parte la calandra con i listelli verticali caratteristici delle versioni più performanti. Dopo le prime indiscrezioni che avevamo documentato a luglio scorso, oggi i rumors dalla Germania ci confermano l'avanzamento del programma di lancio della versione più performante. Quindi, dato che la GLB 35 AMG è già stata presentata il mese scorso, è praticamente certo che questa sarà la versione 45 AMG, sia in configurazione base, sia nella super high performance 45 S. Le foto spia che hanno catturato il Suv compatto di Mercedes ci mostrano i paraurti anteriore e posteriore in stile differente e anche i tubi di scarico potrebbero avere una foggia diversa, anche se quelli che vediamo non avranno certamente la forma a “tubetto” singolo mostrati dalle fotografie.

CAMBIA ANCHE DI LATO E SOPRA Altre pellicole adesive si trovano sulla parte inferiore delle portiere, sui passaruota laterali, sullo spoiler posteriore, sulla zona appena sopra i fari anteriori, suggerendo che Mercedes-AMG ha concentrato molti dei suoi sforzi anche sull’aggiornamento di queste parti. Se questa è, come sembra la nuova GLB 45 o GLB 45 S, allora dovremo aspettarci ruote più grandi con uno stile AMG differente, freni di maggiori dimensioni e un'altezza da terra del corpo vettura leggermente inferiore per migliorarne ulteriormente la maneggevolezza.

LA PICCOLA BOMBA ARRIVA A FINE 2020 La ciliegina sulla torta sarà il quattro cilindri turbo di 1.991 cc, che in questa configurazione si spingerà fino alla mirabolante vetta di 415 CV (208,4 CV/litro!) e 500 Nm di coppia delle A 45 S e CLA 45 S. Il motore sarà accoppiato a una trasmissione automatica a otto velocità e al sistema di trazione integrale 4Matic. Se Mercedes si attiene a questo programma di lancio, è possibile aspettarsi che il motore della sorellina GLB 45 AMG in versione, diciamo così, “normale” eroghi una potenza di 387 CV e 480 Nm. Non sappiamo quando debutterà la nuova GLB top di gamma, ma potrebbe essere lanciata nel corso del prossimo anno, probabilmente come m.y. 2021.