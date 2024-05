Lady Gaga indossa il paraurti di una Mercedes sull'ultimo red carpet

Ai suoi look stravaganti dovremmo essere abituati, ma l'originalità di Lady Gaga non conosce loimiti né confini ed ecco che anche un occhio preparato può rimanere confuso di fronte a certi suoi look. Nella fattispecie, per il lancio su Max (la piattaforma streaming della rete americana HBO) del nuovo film sul concerto Chromatica Ball, registrato nel 2022, Lady Gaga ha indossato una creazione della maison tedesca Selva, realizzato - ed è qui il motivo per cui ne parliamo su MotorBox - un abito realizzato con il paraurti di un'automobile.

CHE MODELLO, SCUSI? Lady Gaga non ha saputo dare indicazioni sulla provenienza del paraurti: ''Non sono mica un meccanico'', ha scritto lei (o chi per lei) in un post su X, ma sembrerebbe trattarsi di quello della Mercedes Classe E W212 restyling prodotto tra il 2014 e il 2016: quello delle versioni Coupé e decappottabile prive dell'allestimento AMG Line, come suggerisce Daniel Golson di Jalopnik. Sul fascione si notano un paio di ampi fori ovali, che sarebbero stati praticati dallo stilista ''per far passare le braccia'' suggerisce il collega americano. Anche se, vista la collocazione, la loro reale utilità rimane dubbia, se non per motivi estetici.

AUTO CHE SI INDOSSANO L'outfit è stato creato dalla casa di moda berlinese Selva, guidata dalla stilista argentina Selva Huygens, che parla della sua ultima collezione usando la definizione “Movimento artistico funzionale brutalista”. I suoi ultimi capi utilizzano tutti i tipi di materiali di scarto, comprese molte altre parti di automobili, e al modello su base Mercedes indossato da Lady Gaga se ne affiancherebbero altri che utilizzano un paraurti anteriore Renault Twingo e lo stampo di un non meglio identificato cruscotto: presumibilmente meno costosi, visto che la componentistica non appartiene a modelli premium. O no?

CAR-GIRL Lady Gaga sarebbe una vera appassionata di auto, con una particolare predilezione per quelle d'epoca e di fabbricazione americana. Ma non solo. Nel suo garage troverebbero posto una Mercedes Classe E W123 (quella prodotta tra il 1976 e il 1985), un pick-up Ford F-150 Lightning di prima generazione, una Ford Bronco originale, una Lincoln Continental degli anni 60, una Chevrolet Nova SS e una El Camino. Oltre a numerose Rolls-Royce Phantom, una Corniche II, e supercar come un'Audi R8 e una Lamborghini Huracan.

Fonte: Jalopnik