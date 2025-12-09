Questo compact SUV fantasma ha un nome che conosci molto bene

Nissan Juke terza generazione scalda gli pneumatici e il motore (elettrico). Una prima occhiata per capire come cambia nelle forme

In realtà, Juke di nuova generazione già cammina in mezzo a noi, non lo sapevi? Solo che non ce ne accorgiamo, perché nuova Nissan Juke si mimetizza bene.

Ma stavolta, nonostante la livrea fantasma, lo abbiamo beccato, tana per Juke!

Nissan Juke 2026, le nostre foto spia

Cosa scopriamo, dalla foto del muletto? Scopriamo intanto che il design sembra riprendere alcuni tratti del concept Hyper Punk, ma in chiave più, ehm... sobria.

Nissan concept Hyper Punk, Salone di Tokyo 2023

Davanti spiccano gruppi ottici generosi, ben nascosti dal camuffo (ma noi abbiamo gli occhiali a infrarossi), insieme a una presa d’aria centrale più evidente del previsto, probabilmente sede di sensori per i sistemi di assistenza alla guida.

Proseguendo verso la parte superiore, il parabrezza inclinato dialoga con un tetto sempre dalle linee tese, mentre la linea di cintura sale decisa accompagnando un abitacolo sempre dal volume contenuto, tipico dei crossover compatti.

Nissan Juke 2026

Le maniglie anteriori a filo carrozzeria e quelle posteriori integrate nella cornice del finestrino ribadiscono l’intento di pulizia stilistica, dietro invece spiccano uno spoiler importante, un lunotto piuttosto inclinato e gruppi ottici sdoppiati, con indicatori in posizione rialzata e luci di frenata squadrate, dal motivo grafico piuttosto originale.

Nissan Juke 2026, il ''profilo B''

Per quanto riguarda la parte tecnica, nuova Juke dovrebbe adottare molto della tecnologia già vista sull’ultima generazione di Nissan Leaf. La piattaforma sarebbe infatti la stessa CMF-EV / AmpR Medium propria anche di Renault 4 E-Tech, insieme alla batteria da 52 kWh capace - su Leaf - di esprimere 435 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Se queste specifiche verranno confermate, Juke EV andrà quindi a collocarsi tra i piccoli SUV elettrici... equilibrati. Cioè quelli che puntano non tanto sulle prestazioni pure, quanto piuttosto, diciamo, su efficienza e facilità d’uso quotidiana.

Nissan Juke EV è parente stretta di nuova Leaf

Inutile rivolgersi a Nissan per conoscere dettagli in più, tanto non si sbilancia. L’unica certezza è che il debutto sul mercato è fissato nella seconda parte del 2026, con produzione nello stabilimento di Sunderland, dove già nasce proprio Leaf.

Ah già, quasi stavamo per dimenticarci un piccolo particolare: nuova Nissan Juke sarà ''soltanto'' elettrica (ma forse lo avevi intuito).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2025