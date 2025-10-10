Nuova Nissan Ariya, è "scena muta". A chi assomiglia adesso?

Quando uscì la prima volta, la competizione era ancora piuttosto scarsa. Dal 2022 al 2025, tuttavia, la popolazione dei SUV elettrici è aumentata di volume e qualità. E così Nissan Ariya, onde evitare di sparire nell'anonimato, deve necessariamente sottoporsi ad un aggiornamento. È la dura legge del... SUV.

L'edizione 2026 del crossover elettrico giapponese viene presentato al Japan Mobility Show di Tokyo di fine ottobre, quando condividerà la scena con il minivan Elgrand di nuova generazione e altre novità che a noi francamente interessano solo relativamente.

Quindi, quali novità, per uno dei pionieri del mercato degli e-SUV?

Nissan Ariya 2026, il nuovo frontale

Il cambiamento più evidente è il frontale ridisegnato, che ora adotta un aspetto più pulito e privo di griglia, abbinato a fari a LED di ispirazione nuova Nissan Leaf.

Già: vista di fronte, adesso Ariya sembra proprio una Leaf... al quadrato. Confrontare per credere.

Questa è nuova Nissan Leaf 2025. Somiglianze?

Più nel dettaglio: il paraurti sfoggia un look più semplice, senza le precedenti prese d'aria laterali, mentre la presa d'aria inferiore acquista una forma più sobria. A ben guardare, scompaiono nel nulla anche i fendinebbia.

La fiancata sembra tale e quale a prima, fatta eccezione per cerchi in lega a cinque razze di nuovo disegno. Quanto al posteriore, ancora mancano fotografie: forse significa che è pressoché identico a prima? Cioè così (vedere foto sotto)?

Nuova Nissan Ariya, il lato B resta uguale?

Nuovo look a parte, apprendiamo (ma ancora una volta, non apprezziamo in foto) che Ariya restyling vince il sistema di infotainment basato su Google Automotive, la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) e un assetto delle sospensioni rivisto.

Calma, calma: rivisto, ''su misura per le strade giapponesi''. E su quelle europee? Attendiamo info più geolocalizzate.

Non si hanno notizie, infine, di eventuali modifiche alle opzioni di motori elettrici e di pacchi batteria.

Nuova Nissan Ariya in anteprima al Salone di Tokyo

Nuova Ariya inizierà a frequentare gli showroom Nissan giapponesi grossomodo da primavera 2026, con l'esportazione in altri mercati (tra i quali, diamo per scontato figuri l'Italia) che seguirà di alcuni mesi. Intanto, ci siamo fatti un'idea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/10/2025