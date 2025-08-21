Nuovo Nissan X-Trail Nismo: più sportivo, con educazione. Video

Se può Ariya, perché allora non può X-Trail? Dopo il SUV elettrico, l'acronimo per Nissan Motorsport viene ora appiccicato al SUV a propulsione ibrida.
Dietro alla formula X-Trail Nismo, nulla di drammatico. Più estetica, che arrosto: il solito ibrido e-Power, più sospensioni personalizzate ed elettronica di trazione integrale ottimizzata. Intanto il risultato, da guardarsi, è buono, tu non trovi?
Se hai aperto il video (sfoglia, in fondo, anche la gallery), avrai notato come la X-Trail Nismo delle immagini ha il posto di guida a destra. Infatti, la X-Trail high performance è una configurazione in esclusiva per le vendite in Giappone. Per adesso, e forse anche per sempre (boh).
Più cattiva
Nismo non è soltanto design, ma è ''anche'' design. Nissan X-Trail Nismo beneficia dunque dell'aggiornamento di metà ciclo di vita di X-Trail MY24 (non arrivato in Europa), offrendo un quadro stilistico più completo, rispetto alla somma degli accessori già disponibili nel locale catalogo Nismo Parts:
- prominente splitter anteriore con logo Nismo;
- minigonne laterali;
- diffusore posteriore con luce di stop in stile F1;
- i caratteristici dettagli rossi del sub-brand ad alte prestazioni.
Nissan X-Trail Nismo, look ''antisommossa''
Non è solo scena: secondo Nissan, il bodykit riduce la portanza del 29%, rispetto al vestito di X-Trail basic.
L'esclusivo set di Enkei, dal design che migliora il raffreddamento dei freni, monta pneumatici Michelin Pilot Sport EV più larghi del solito.
Nissan X-Trail Nismo, cerchi in alluminio da 20 pollici
Infine, la palette colori include l'esclusiva tonalità Nismo Stealth Gray con tetto Super Black a contrasto.
In abitacolo
All'interno, l'atmosfera sportiva è sottolineata dai rivestimenti neri con cuciture e inserti rossi e dai sedili sportivi Recaro con poggiatesta integrati e rivestiti in pelle e Alcantara.
Nissan X-Trail Nismo, gli interni sportivi
Ah, mentre l'X-Trail standard è disponibile anche con interni a 7 posti, X-Trail Nismo è rigorosamente a 5 posti.
Agilità anziché potenza
Sebbene aspettarsi che una variante Nismo eroghi più potenza sarebbe il minimo sindacale, X-Trail Nismo monta il motopropulsore standard.
Cioè il familiare sistema ibrido autoricaricabile e-Power, dove un 3 cilindri 1,5 litri turbo benzina funge da generatore di due motori elettrici, sviluppando una potenza totale di 215 CV e una coppia massima di 525 Nm.
Niente upgrade potenza: sempre 215 CV
Piuttosto che sulla potenza, gli ingegneri Nismo hanno concentrato la loro attenzione sull'aggiornamento del telaio e dell'elettronica.
- X-Trail Nismo è la prima Nissan a sperimentare gli ammortizzatori Kayaba Swing Valve, che si dice riducano al minimo il rollio, senza sacrificare il comfort.
- Inoltre, il sistema di trazione integrale elettrica e-4ORCE (di serie) è stato ricalibrato per una migliore distribuzione della potenza sull'asse posteriore, migliorando al contempo la capacità di torque vectoring delle ruote anteriori.
- Modificato, infine, anche il modulo di controllo del veicolo (VCM), con una modalità Sport che privilegia la reattività.
Nissan X-Trail Nismo, trazione integrale e-4ORCE intelligente
X-Trail dell'altro mondo
Il lancio sul mercato giapponese di X-Trail Nismo è previsto per il 24 settembre, con prezzi a partire da 5.416.400 yen, l'equivalente di 31.500 euro circa.
Nissan X-Trail Nismo: la vedremo mai in Italia?
Non è chiaro se il modello rimarrà un'esclusiva del mercato interno, o se Nissan esporterà questa versione pure all'estero.
La futura generazione di X-Trail è in predicato di arrivare nel 2027: suona perciò più probabile che Nissan rimandi il trattamento sportivo al nuovo modello, piuttosto che aggiungerlo all'attuale gamma internazionale.
Ma mai direi banzai. Ops, mai dire mai!
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 5 posti
|163 / 120
|38.300 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 7 posti
|163 / 120
|39.200 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 5 posti
|163 / 120
|39.800 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV Acenta
|158 / 116
|41.100 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 7 posti
|163 / 120
|41.500 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Connecta
|158 / 116
|42.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta
|158 / 116
|43.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta 7 posti
|158 / 116
|44.500 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 5 posti
|163 / 120
|45.800 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta
|158 / 116
|46.600 €
|X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 7 posti
|163 / 120
|46.700 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta 7 posti
|158 / 116
|47.500 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Trek
|158 / 116
|47.800 €
|X-Trail e-Power 2WD 204 CV Tekna
|158 / 116
|48.600 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek
|158 / 116
|50.300 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna
|158 / 116
|51.100 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek 7 posti
|158 / 116
|51.200 €
|X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna 7 posti
|158 / 116
|52.000 €
