Nuovo Nissan Qashqai e-Power 2025: consumi, autonomia e novità tecniche

Debutta dopo l'estate sul SUV best seller Nissan Qashqai una nuova generazione del motore ibrido Nissan e-Power: non un semplice affinamento software, ma un'architettura aggiornata per abbassare ulteriormente i consumi e consentire fino a 1.200 km di autonomia con un pieno.

e-Power 2025: il rinnovato full hybrid Nissan tipo serie debutta su Qashqai

Quasi dieci anni dopo il suo debutto a livello mondiale, e dopo tre anni dal lancio in Europa su Nissan X-Trail, Nissan presenta la nuova generazione della sua esclusiva tecnologia e-Power.

I vantaggi del sistema sono ormai noti: sensazioni di guida da auto elettrica al 100% - prontezza, ripresa, silenziosità - ma nessun bisogno di ricaricarla, visto che è un sistema full hybrid di tipo serie (qui la nostra guida ai vari sistemi) alimentato a benzina.

Non bastava: fino a ieri i consumi, già molto contenuti, pagavano un piccolo svantaggio rispetto ai migliori della categoria. Per questo il Nuovo e-Power è stato completamente riprogettato: con l'obiettivo di raggiungere l’autonomia e la convenienza di un diesel con la raffinatezza di un EV.

Il full hybrid Nissan e-Power 2025 debutta su Qashqai 2024

Come funzionava il vecchio e-Power è presto detto. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi.

La differenza rispetto agli ibridi tradizionali è che la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote. Nuovo e-Power migliora il sistema in tutti i suoi elementi chiave.

Lo fa introducento un propulsore modulare 5-in-1 di nuova concezione, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore di giri in un assemblaggio più compatto e più leggero. La nuova calibrazione e il migliore isolamento acustico riducono poi vibrazioni e rumore sotto carico.

Vista laterale della Nissan Qashqai e-Power

I vantaggi del nuovo sistema installato sulla nuova Nissan Qashqai sono:

Consumi ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP) – il miglior valore nel segmento di riferimento C-Crossover, dice Nissan

ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP) – il miglior valore nel segmento di riferimento C-Crossover, dice Nissan Autonomia dichiarata oltre 1.200 km (ciclo WLTP)

dichiarata oltre 1.200 km (ciclo WLTP) Emissioni di CO₂ ridotte del 12% (da 116 a 102 g/km)

di CO₂ ridotte del 12% (da 116 a 102 g/km) Rumorosità dell’abitacolo ridotta di 5,6 dB rispetto alla generazione precedente, raggiungendo livelli di un EV

dell’abitacolo ridotta di 5,6 dB rispetto alla generazione precedente, raggiungendo livelli di un EV +11 kW (15 CV) nella modalità Sport – per una guida ancora più brillante

Il nuovo sistema 5-in-1 del motore e-Power 2025

Il motore termico, che in molti definirebbero un ''range extender'', ha sempre la configurazione a tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri, ma è completamente nuovo ed esclusivamente dedicato all’applicazione e-Power.

In particolare, non ha più l'esclusiva del ''rapporto di compressione variabile'', ma vanta comunque un'efficienza superiore al precedente. Ora siamo al 42%, che in termini di consumi si traduce in un risparmio del 16% nel ciclo WLTP combinato e del 14% nella marcia autostradale.

A questo risultato concorrono un turbo più grande, che consente di guidare a regimi più bassi (-200 giri/minuto in autostrada), e un olio motore 0W16 che riduce gli attriti interni.

Ora, con un solo pieno, Qashqai con il Nuovo e-Power percorre più di 1.200 km: più di quanto facciano molti ibridi tradizionali e plug-in (come la Jaecoo 7 SHS), ma senza bisogno di cavo di ricarica e con la comodità del rifornimento tradizionale.

Un altro vantaggio per i clienti è rappresentato da intervalli di manutenzione meno frequenti, che passano da 15.000 a 20.000 km. Grazie a una nuova calibrazione dei motori elettrici, infine la potenza massima alle ruote cresce di 15 CV e raggiunge i 205 CV totali. La capacità della batteria resta invece invariata e pari a 2,1 kWh.

La plancia della Nissan Qashqai e-Power

Cos'è il sistema e-Power di Nissan?

È una tecnologia full hybrid di tipo serie: le ruote sono mosse solo da un motore elettrico, mentre un motore termico produce energia per alimentare batteria e motore elettrico.

Quanta autonomia ha Nissan Qashqai e-Power 2024?

Con il nuovo sistema aggiornato, Qashqai e-Power raggiunge fino a 1.200 km di autonomia con un pieno, secondo il ciclo WLTP.

Quanto consuma il nuovo Qashqai e-Power?

Il consumo dichiarato è di 4,5 litri ogni 100 km (WLTP), tra i migliori della categoria dei C-SUV ibridi.

Quali sono i vantaggi del nuovo e-Power 2024?

Minori consumi ed emissioni (-12%), maggiore silenziosità (-5,6 dB), potenza aumentata (205 CV totali), e intervalli di manutenzione estesi a 20.000 km.

Il nuovo Qashqai e-Power va ricaricato?

No, il sistema non necessita di ricarica alla presa (la presa di ricarica non ce l'ha proprio). Il motore termico ricarica automaticamente la batteria insieme con la frenata rigenerativa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2025