Che salto la Nissan Qashqai! Il bungee jump entra nel Guinness World Record (video)

Lo spettacolare balzo dalla gru è stato eseguito come parte di una nuova campagna di marketing per il modello in arrivo

Cosa non si fa per… lanciare un nuovo modello, verrebbe da dire! Guardate cosa si è inventata Nissan per il debutto sul mercato del suo crossover compatto Qashqai. In effetti, siamo abituati a vedere audaci signorine o coraggiosi maschietti cimentarsi nel bungee jumping, a dimostrazione del loro ardimento; questa volta, invece, il protagonista è proprio il nuovo crossover di casa Nissan che compie un bel salto da altezza siderale per sottolineare il suo dinamismo e la sua robustezza in maniera spettacolare e molto… scenografica. È vero, altri tentativi ben documentati li abbiamo visti in passato, ma questa volta tiriamo in ballo un record mondiale. Infatti, la Nissan Qashqai 2024 ha stabilito un Guinness World Record per il bungee jump più alto mai eseguito in auto, lanciandosi da un’altezza di 65 metri da una gru posizionata vicino ad alcuni grattacieli a Puteaux, in Francia. I giudici presenti al tentativo hanno certificato l’esito positivo della prova e hanno iscritto il crossover e il suo pilota nel prestigioso elenco dei primati. Ma guardiamo il video, che spiega perfettamente come è andata.

IL BUNGEE JUMPING AL VOLANTE La casa giapponese ha deciso di far cascare in caduta libera la Qashqai e-Power dal cielo per una campagna televisiva che promuove il nuovo modello, la cui messa in onda è prevista per la fine di questo mese. Nissan afferma che questa campagna pubblicitaria mira a evocare lo spirito degli ''spot televisivi storici'' della Qashqai. Detto questo e preso atto delle motivazioni che hanno portato a questa originale forma di comunicazione, siamo convinti che le qualità stesse della Qashqai avrebbero potuto convincere altrettanto bene i suoi potenziali clienti. Ma tant’è, che oggi “impressionare” è una delle chiavi per attrarre l’attenzione e gettare un’auto da una gru, lo ammettiamo, è qualcosa di sensazionale.

Nuova Nissan Qashqai. il bungee jumping è da Guinness World RecordUNA GABBIA PER SALTARE NEL VUOTO Come avete visto, per realizzare la prova, è stata costruita una gabbia speciale in modo da fissare l'auto e il pilota professionista e stuntman Laurent Lasko, che era al volante. Il salto è andato a buon fine senza intoppi e la Qashqai ha potuto scrivere il suo nome nel Guinness per avere stabilito un nuovo record. L'organizzazione sottolinea che ''affinché il tentativo avesse successo, sia l'auto sia la corda del bungee jumping dovevano rimanere intatte''. Auto e pilota non hanno nemmeno sfiorato il suolo uscendo indenni dalla prova di coraggio, quindi tutto è bene ciò che finisce bene e il team di creativi Nissan ha raggiunto perfettamente il suo scopo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/09/2024