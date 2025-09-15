Nissan Qashqai, è in arrivo la versione elettrica

Dopo il debutto della nuova Leaf e l’annuncio del ritorno della Micra – che nascerà sulla stessa base della Renault 5 – anche il best seller Qashqai si prepara a voltare pagina: la prossima generazione sarà anche (ma non solo) 100% elettrica.
Addio benzina, ma non subito
La Qashqai di oggi è già “elettrificata” con la tecnologia e-Power, ma in Europa Nissan ha deciso: dal prossimo ciclo di prodotto arriveranno solo EV.
Ci sarà però un periodo di transizione, con ibrido ed elettrico a listino in parallelo, perché – parole di Tesson – «i clienti delle due tipologie non sono gli stessi, e la doppia offerta resterà necessaria finché non ci sarà una vera transizione».
Nissan Hyper Urban: posteriore
Design: c’è già un’anteprima
Le linee? Prenderanno ispirazione dal concept Hyper Urban, presentato al Salone di Tokyo 2023: forme scolpite, look high-tech e dimensioni attorno ai 4,5 metri. Insomma, un’evoluzione estetica che proporrà uno stile più audace e forme ancora più pratiche delle attuali.
Nissan Hyper Urban: le portiere ad apertura verticale
Piattaforma Renault, anima Nissan
Il SUV giapponese poggerà con ogni probabilità sulla nuova piattaforma AmpR Medium di Renault, già vista sul concept Emblème e pensata proprio per i modelli del segmento C.
Una scelta che conferma la strategia di condivisione con l’alleata francese, come ha spiegato Xavier Tesson, Product Planner Nissan Europe: «Gli investimenti nell’elettrico sono enormi, e le sinergie con Renault sono la via più efficiente per portare nuove Nissan sul mercato».
Autonomia e prestazioni
Troppo presto per dati ufficiali, ma il confronto è facile: la Renault Scenic EV (piattaforma CMF-EV, quindi più datata) arriva a 625 km WLTP. Logico aspettarsi che la futura Qashqai, con tecnologia AmpR Medium, possa superare quota 650 km con una carica.
Fonte: AutoCar
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Acenta
|140 / 103
|32.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Connecta
|140 / 103
|34.600 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Acenta
|158 / 116
|35.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV Tekna
|140 / 103
|37.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 140 CV N-Design
|140 / 103
|37.100 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Connecta
|158 / 116
|37.800 €
|Qashqai e-Power 190 CV Acenta
|158 / 116
|37.900 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Connecta
|158 / 116
|39.800 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic N-Design
|158 / 116
|40.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna
|158 / 116
|40.300 €
|Qashqai e-Power 190 CV N-Connecta
|158 / 116
|40.400 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD N-Design
|158 / 116
|42.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna
|158 / 116
|42.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV Tekna+
|158 / 116
|42.500 €
|Qashqai e-Power 190 CV Tekna
|158 / 116
|42.900 €
|Qashqai e-Power 190 CV Business
|158 / 116
|42.900 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic Tekna+
|158 / 116
|44.300 €
|Qashqai 1.3 MHEV 158 CV XTronic 4WD Tekna+
|158 / 116
|46.300 €
|Qashqai e-Power 190 CV Tekna+
|158 / 116
|46.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan Qashqai visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Nissan Qashqai