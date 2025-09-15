Nissan Qashqai, è in arrivo la versione elettrica

Dopo il debutto della nuova Leaf e l’annuncio del ritorno della Micra – che nascerà sulla stessa base della Renault 5 – anche il best seller Qashqai si prepara a voltare pagina: la prossima generazione sarà anche (ma non solo) 100% elettrica.

Nissan Hyper Urban

Addio benzina, ma non subito

La Qashqai di oggi è già “elettrificata” con la tecnologia e-Power, ma in Europa Nissan ha deciso: dal prossimo ciclo di prodotto arriveranno solo EV.

Ci sarà però un periodo di transizione, con ibrido ed elettrico a listino in parallelo, perché – parole di Tesson – «i clienti delle due tipologie non sono gli stessi, e la doppia offerta resterà necessaria finché non ci sarà una vera transizione».

Nissan Hyper Urban: posteriore

Design: c’è già un’anteprima

Le linee? Prenderanno ispirazione dal concept Hyper Urban, presentato al Salone di Tokyo 2023: forme scolpite, look high-tech e dimensioni attorno ai 4,5 metri. Insomma, un’evoluzione estetica che proporrà uno stile più audace e forme ancora più pratiche delle attuali.

Nissan Hyper Urban: le portiere ad apertura verticale

Piattaforma Renault, anima Nissan

Il SUV giapponese poggerà con ogni probabilità sulla nuova piattaforma AmpR Medium di Renault, già vista sul concept Emblème e pensata proprio per i modelli del segmento C.

Una scelta che conferma la strategia di condivisione con l’alleata francese, come ha spiegato Xavier Tesson, Product Planner Nissan Europe: «Gli investimenti nell’elettrico sono enormi, e le sinergie con Renault sono la via più efficiente per portare nuove Nissan sul mercato».

Nissan Hyper Urban: interni

Autonomia e prestazioni

Troppo presto per dati ufficiali, ma il confronto è facile: la Renault Scenic EV (piattaforma CMF-EV, quindi più datata) arriva a 625 km WLTP. Logico aspettarsi che la futura Qashqai, con tecnologia AmpR Medium, possa superare quota 650 km con una carica.

