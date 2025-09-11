Ma alla fine nuova Micra EV costa di più o di meno di R5 E-Tech?

Ci stiamo a scommettere un centone che il listino prezzi di nuova Nissan Micra 2026, la sesta generazione della storica automobilina da città che oggi giura amore eterno all'alimentazione elettrica, li avete già appresi da qualche altra parte (il web è un rullo compressore).
Cioè già avete appreso che nuova Micra, da settembre 2025, è ordinabile e parte da 18.500 euro (con incentivi).
Quello che ancora vi resta da capire con maggiore precisione, casomai, è se nuova Micra 2026 costa di più, o di meno, rispetto all'auto della quale è gemella eterologa. Ovvero Renault 5 E-Tech Electric.
Nuova Nissan Micra vs Renault 5: quale è più economica?
Finalmente, ora possiamo completare la sfida virtuale organizzata alcuni mesi fa, con il confronto prezzi. Ma andiamo con ordine.
AD AUTONOMIA STANDARD O ESTESA
Al lancio, nuova Nissan Micra EV si declina in due varianti di motore/batteria. Specchietto pratico.
|Nissan Micra 40 kWh
|Nissan Micra 52 kWh
|Potenza massima
|90 kW (122 CV)
|110 kW (150 CV)
|Coppia massima
|225 Nm
|245 Nm
|Autonomia
|317 km
|416 km
|Peso
|1.400 kg
|1.524 kg
Nuova Nissan MIcra: due tagli di batteria
NISSAN MICRA EV 2026: TRE ALLESTIMENTI
Tre invece gli allestimenti. In attesa che debutti il configuratore online, citiamo giusto gli equipaggiamenti principali.
Engage (solo 40 kWh)
- Cerchi in acciaio da 18''
- Display infotainment da 10'' con Apple CarPlay/Android Auto
- Fari LED con High Beam Assist
- ...e molto altro ancora (dice Nissan)
Nuova Nissan Micra: connettività smartphone di serie
Advance (40 kWh e 52 kWh)
- Cerchi in lega da 18''
- Sensori di parcheggi anteriori e posteriori
- Telecamera posteriore
- Funzionalità Google integrate (Maps, Play, etc.)
- Caricabatterie wireless
- Modalità di guida Multisense
- Illuminazione personalizzabile
Micra Advance: entrano i cerchi in lega
Evolve (solo 52 kWh)
- Interni Sport
- Sedili e volante riscaldabili
PREZZI E BONUS INCENTIVI
Ecco un riepilogo di motorizzazioni, allestimenti e relativi prezzi (con e senza ecobonus).
|Prezzo di listino
Prezzo con incentivi
|Nissan Micra Engage 40 kWh
|29.500 euro
|18.500 euro
|Nissan Micra Advance 40 kWh
|31.500 euro
|20.500 euro
|Nissan Micra Advance 52 kWh
|34.400 euro
|23.400 euro
|Nissan Micra Evolve 52 kWh
|36.400 euro
|25.400 euro
A confronto con Renault 5
Arriviamo così al punto: nuova Nissan Micra è più cara o meno cara di R5 E-Tech?
Nuova Nissan Micra da 18.900 euro (con incentivi)
In termini assoluti, la risposta è che è più cara. Il listino di Renault 5 parte infatti da 24.900 euro.
MA...
La cifra di 24.900 euro (o 15.900 euro in caso di ecobonus) vale per Renault 5 Urban Range ''Five'', l'edizione cioè ad autonomia standard (40 kWh) e motore elettrico depotenziato (95 CV).
Inizialmente, la gamma Nissan Micra esclude la variante soft da 95 CV. Un confronto che abbia senso vede perciò contrapposte le rispettive versioni da 122 CV, in allestimento base.
|Nissan Micra 40 kWh Engage
|Renault 5 Urban Range Evolution
|Prezzo
|29.500 euro
|27.900 euro
Nuova Nissan Micra più cara di Renault 5? Dipende...
In apparenza, a parità di autonomia e potenza, Micra costa un po' di più di Renault 5. Ma resta la variabile dell'equipaggiamento, che su Micra è ancora in parte sconosciuta. Che Micra Engage sia complessivamente più ''ricca'' di R5 Evolution?
Tieni d'occhio il car configurator Nissan (presto online) e scorri l'elenco di accessori e optional di ogni versione.
Ah, presto nuova Micra la andiamo a guidare! Resta su queste frequenze...