Ma alla fine nuova Micra EV costa di più o di meno di R5 E-Tech?

Soglia di ingresso più alta della citycar gemella by Renault. Ma a parità di potenza... Ecco i prezzi, con e senza incentivi statali

Ci stiamo a scommettere un centone che il listino prezzi di nuova Nissan Micra 2026, la sesta generazione della storica automobilina da città che oggi giura amore eterno all'alimentazione elettrica, li avete già appresi da qualche altra parte (il web è un rullo compressore).

Cioè già avete appreso che nuova Micra, da settembre 2025, è ordinabile e parte da 18.500 euro (con incentivi).

Quello che ancora vi resta da capire con maggiore precisione, casomai, è se nuova Micra 2026 costa di più, o di meno, rispetto all'auto della quale è gemella eterologa. Ovvero Renault 5 E-Tech Electric.

Nuova Nissan Micra vs Renault 5: quale è più economica?

Finalmente, ora possiamo completare la sfida virtuale organizzata alcuni mesi fa, con il confronto prezzi. Ma andiamo con ordine.

AD AUTONOMIA STANDARD O ESTESA

Al lancio, nuova Nissan Micra EV si declina in due varianti di motore/batteria. Specchietto pratico.

Nissan Micra 40 kWh Nissan Micra 52 kWh Potenza massima 90 kW (122 CV) 110 kW (150 CV) Coppia massima 225 Nm 245 Nm Autonomia 317 km 416 km Peso 1.400 kg 1.524 kg

Nuova Nissan MIcra: due tagli di batteria

NISSAN MICRA EV 2026: TRE ALLESTIMENTI

Tre invece gli allestimenti. In attesa che debutti il configuratore online, citiamo giusto gli equipaggiamenti principali.

Engage (solo 40 kWh)

Cerchi in acciaio da 18''

Display infotainment da 10'' con Apple CarPlay/Android Auto

Fari LED con High Beam Assist

...e molto altro ancora (dice Nissan)

Nuova Nissan Micra: connettività smartphone di serie

Advance (40 kWh e 52 kWh)

Cerchi in lega da 18''

Sensori di parcheggi anteriori e posteriori

Telecamera posteriore

Funzionalità Google integrate (Maps, Play, etc.)

Caricabatterie wireless

Modalità di guida Multisense

Illuminazione personalizzabile



Micra Advance: entrano i cerchi in lega

Evolve (solo 52 kWh)

Interni Sport

Sedili e volante riscaldabili



Micra Evolve, la più completa

PREZZI E BONUS INCENTIVI

Ecco un riepilogo di motorizzazioni, allestimenti e relativi prezzi (con e senza ecobonus).

Prezzo di listino Prezzo con incentivi Nissan Micra Engage 40 kWh 29.500 euro 18.500 euro Nissan Micra Advance 40 kWh 31.500 euro 20.500 euro Nissan Micra Advance 52 kWh 34.400 euro 23.400 euro Nissan Micra Evolve 52 kWh 36.400 euro 25.400 euro

A confronto con Renault 5

Arriviamo così al punto: nuova Nissan Micra è più cara o meno cara di R5 E-Tech?

Nuova Nissan Micra da 18.900 euro (con incentivi)

In termini assoluti, la risposta è che è più cara. Il listino di Renault 5 parte infatti da 24.900 euro.

MA...

La cifra di 24.900 euro (o 15.900 euro in caso di ecobonus) vale per Renault 5 Urban Range ''Five'', l'edizione cioè ad autonomia standard (40 kWh) e motore elettrico depotenziato (95 CV).

Inizialmente, la gamma Nissan Micra esclude la variante soft da 95 CV. Un confronto che abbia senso vede perciò contrapposte le rispettive versioni da 122 CV, in allestimento base.

Nissan Micra 40 kWh Engage Renault 5 Urban Range Evolution Prezzo 29.500 euro 27.900 euro

Nuova Nissan Micra più cara di Renault 5? Dipende...

In apparenza, a parità di autonomia e potenza, Micra costa un po' di più di Renault 5. Ma resta la variabile dell'equipaggiamento, che su Micra è ancora in parte sconosciuta. Che Micra Engage sia complessivamente più ''ricca'' di R5 Evolution?

Tieni d'occhio il car configurator Nissan (presto online) e scorri l'elenco di accessori e optional di ogni versione.

Ah, presto nuova Micra la andiamo a guidare! Resta su queste frequenze...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/09/2025