UN GELATO DA RECORD Dopo il trattore più veloce del mondo e l'improbabile cassonetto della spazzatura motorizzato, ecco un altro veicolo improbabile che entra nel Guinness World Record per lo stesso motivo. Si tratta di Mr. Nippy, il camioncino dei gelati elettrico che il coonduttore di Top Gear Paddy McGuinness ha pesantemente modificato per funzionare a batterie. E non solo.

SFIDA TRA CELEBRITIES Il video dell'impresa, che ha visto sfrecciare lo speciale furgone sulla pista dell'aeroporto inglese di Elvington, nello Yorkshire, lo potete guardare qui sotto. La punta massima raggiunta è stata di 128,8 km/h: circa 10 km/h più del record precedente, che apparteneva a Ed China, noto meccanico e co-conduttore della trasmissione Wheelers' Dealers (Affari a quattro ruote).

COSA C'È SOTTO Mr.Nippy è un furgone dei gelati pensato per affrontare tutti i tipi di terreno: che si tratti di strade asfaltate, spiagge o persino specchi d'acqua, vista la generosa gommatura off-road, la trazione 4x4 e visto che ha a bordo anche una ciambella salvagente per le consegne acquatiche. Basato su un furgone dei gelati Bedford CF del 1979, ha sotto il telaio di una Land Rover 110 degli anni 80, mentre il powertrain e le batterie sono di provenienza Tesla. Non manca un roll-bar, just in case...

Fonte: Daily Mail