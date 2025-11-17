No, non è nuova Nissan X-Trail Plug-in, ti sbagli. O è lei?

Negli USA Nissan Rogue 2026 anticipa l'aspetto di Nissan X-Trail 2027? Novità: non è una Nissan (non del tutto) ed è anche PHEV

È un gioco a tre, perché il modello in foto fa di nome Nissan Rogue 2026. Che anticipa (forse) Nissan X-Trail 2027. Che in realtà è una Mitsubishi Outlander 2025 sotto mentite spoglie.

Che casino! Limitiamoci a spendere due parole sul SUV delle immagini. Sapendo che ha una genesi industriale un po' particolare, e che (al 99%) prefigura un SUV che un anno dopo arriverà in Italia.

Nissan Rogue 2026: antesignano di X-Trail 2027?

Protagonista al Los Angeles Auto Show 2025 è dunque nuova Nissan Rogue PHEV, prima Nissan Plug-In Hybrid negli Stati Uniti, nonché un'auto che di nuovo ha soprattutto i... badge.

Già, perché sotto la carrozzeria vive, quasi senza segreti, la meccanica di Mitsubishi Outlander PHEV.

In pratica Nissan, per la sua ibrida alla spina, prende Outlander così com’è, vi applica una mascherina ridisegnata, qualche dettaglio in tinta carrozzeria e il proprio emblema sul cofano. Il risultato è un SUV che gioca a travestirsi, ma è un travestimento ben riuscito, dai.

Nissan Rogue 2026 è una Outlander PHEV sotto mentite spoglie

Rogue PHEV eredita integralmente la configurazione del modello Mitsubishi pre-restyling. Rimane quindi il motore benzina 2,4 litri, abbinato a due unità elettriche e alla trazione integrale di serie, con una potenza complessiva di 251 CV.

Nissan Rogue 2026: Nissan apre all'ibrido plug-in

La batteria da 20 kWh consente un’autonomia di circa 56 km in modalità completamente elettrica, un valore che appare un po' scarsino,

Nemmeno l’abitacolo nasconde le sue origini. Nuova Rogue Plug-in mantiene la configurazione a tre file e sette posti e una strumentazione digitale da 12,3 pollici affiancata da un touchscreen centrale da 9 pollici.

Nissan Rogue 2026, gli interni

In Nord America le prime consegne sono previste per l’inizio del 2026, mentre per l'(ipotetica) europea X-Trail PHEV dovremo aspettare il 2027 (e se ci saremo sbagliati, ci correggeremo con tanto di scuse).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2025