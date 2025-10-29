Nissan Elgrand: debutta la monovolume con stile futurista e nuovo motore E-Power

Nissan ha presentato al Japan Mobility Show (guarda la homepage del salone giapponese) la nuova Elgrand, che dovrebbe arrivare sul mercato nell’estate prossima. Il modello rappresenta la quarta generazione della monovolume giapponese e segna un netto distacco dal design precedente, introducendo il linguaggio stilistico “Timeless Japanese Futurism” (Futurismo giapponese senza tempo).

Nuova Nissan Elgrand: debutta la monovolume con design futurista e motore ibrido

Nissan Elgrand: un design innovativo

E lo stile è proprio uno dei punti cardine di questo MPV di Nissan (guarda la homepage di Nissan Italia). Il frontale della Elgrand si distingue per una griglia pixelata con numerosi LED integrati, mentre il posteriore adotta una linea affusolata e un portellone a forma di cuneo. Gli interni sono stati completamente ridisegnati, con materiali di qualità superiore e dotazioni tecnologiche avanzate:

Due display da 14,3 pollici per strumentazione e infotainment

Nuovo volante in pelle bicolore con comandi fisici

Impianto audio Bose a 22 altoparlanti, inclusi nei poggiatesta anteriori

Sedili posteriori reclinabili con poggiapiedi elettrici

Nuova Nissan Elgrand: abitacolo elegante e versatile e accesso dal portellone laterale

Motore E-Power più evoluto

Dal punto di vista tecnico, la Nissan Elgrand sarà offerta esclusivamente con il sistema ibrido E-Power di terza generazione, basato su un motore a benzina turbocompresso da 1,5 litri abbinato a un motore EV per una guida quasi esclusivamente elettrica. (guarda la prova video di nuova Nissan Qashqai E-Power).

Nuova Nissan Elgrand: eleganza e praticità con sedili di tipo chaise longue

Anche con trazione integrale

Il modello introduce inoltre la trazione integrale e-4ORCE aggiornata e il sistema di assistenza alla guida ProPILOT 2.0, che permette di condurre il veicolo senza mani in autostrada.

Con la Elgrand, Nissan rinnova la sua proposta nel segmento delle monovolume combinando comfort, tecnologia e propulsione elettrificata. Per ora la data d’esordio è definita per il mercato asiatico, ma non ci sono conferme del suo debutto anche su quelli occidentali. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/10/2025