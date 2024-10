Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025: alla scoperta della quarta generazione

Il Gruppo Koelliker, importatore Mitsubishi da 44 anni, si prepara a portare in Italia il nuovo SUV plug-in hybrid Mitsubishi Outlander PHEV 2025. Il modello di quarta generazione alza l'asticella nell'autonomia elettrica e nella qualità percepita, che passa per fiiture più curate e per impianti audio firmati dallo specialista Yamaha: non solo un costruttore di moto noto a tutti, ma anche il primo produttore mondiale di strumenti musicali.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, 3/4 posteriore

Il nuovo Mitsubishi Outlander richiama il modello precedente con le cromature a forma di mezzaluna nel frontale e nel suo stile ci sono richiami al mitico Pajero: soprattutto nel portellone posteriore, dichiara la casa giapponese, ma è evidente fin dal primo sguardo un cambiamento netto rispetto al modello della precedente generazione. Il nuovo Outlander trova una presenza più imponente grazie a un frontale più alto e meno affusolato. Tutti gli elementi del frontale hanno ora maggiore importanza e si armonizzano tra loro: luci, griglia e protezione nella parte bassa del fascione sono visivamente collegati dalle cromature, che danno all'insieme anche un aspetto più rifinito.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, dettaglio del frontale

BEL LAVORO A 360° Lateralmente la fiancata è ora molto più moderna grazie al tetto a contrasto, che sembra sospeso per via del terzo montante interrotto, ad assottigliare il padiglione con il doppio effetto di dare più slancio alla silhouette e insieme più grinta, evidenziando il volume del cofano anteriore. Posteriormente lo sviluppo orizzontale delle luci e i gruppi ottici sottili danno invece un inedito senso di leggerezza e, insieme, una connotazione più sportiva, sottolineata anche dalla bombatura dei passaruota posteriori. Piace, da questa prospettiva, il contenuto sviluppo verticale dei lamierati, che su tanti altri modelli della concorrenza - anche di nomi eccellentissimi - offre invece un aspetto massiccio più tipico degli elettrodomestici da cucina che delle auto.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, volante e strumentazione

L'INTERNO A bordo, la nuova selleria evoca sensazioni premium, mentre la plancia digitale prevede quadro strumenti e infotainment separati, entrambi da 12,3 pollici, per un look piuttosto tradizionale. Il tutto, però, senza rinunciare alle dotazioni che oggi diamo per scontate in un SUV di alta gamma. Non mancano, infatti, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless, la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e un nuovo sistema di comandi vocali che rispondono alla parola d'ordine ''Hello Mitsubishi''. Ma soprattutto, lo specchio retrovisore è di tipo elettronico: nel caso la vista posteriore fosse osrtruita dai passeggeri, da un sovraccarico del bagaliaio o da un rimorchio, basta un tocco per trasformarlo in un monitor per la retrocamera, che ha sempre la visuale sgombra.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, Yamaha firma l'impianto audio

SUONA BENE Altra novità, Yamaha firma l'impianto audio. Anzi, gli impianti audio, visto che per il Nuovo Outlander PHEV sono disponibili il Dynamic Sound Yamaha Premium con 8 altoparlanti e il top di gamma Dynamic Sound Yamaha Ultimate con 12 altoparlanti. Il sistema si adatta da solo per compensare il volume in base alla velocità del veicolo, e nel caso della versione Ultimate questa regolazione automatica tiene anche conto dei rumori prodotti dalla pioggia e dall'aria condizionata. A proposito della climatizzazione, vanno segnalati i sedili riscaldanti e ventilati (con funzione massaggio) e il sistema a pompa di calore, che con il suo maggiore rendimento rispetto ai sistemi di climatizzazione tradizionali ottimizza l'autonomia dell'auto nella guida puramente elettrica.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025 su strada

Sotto al cofano della nuova Outlander troviamo una versione aggiornata del noto 4 cilindri benzina da 2,4 litri, con un nuovo sistema di ricircolo dei gas di scarico che riduce le emissioni. Il motore termico è combinato con due motori elettrici a dare 302 CV di potenza complessiva, che sfuggono al superbollo perché in gran parte elettrici. La trazione integrale è di tipo elettrico: regolata tramite il sistema di torque vectoring S-AWC (Super All Wheel Control), che ottimizza aderenza e agilità in curva. La velocità massima non è per ora dichiarata, ma lo 0-100 km/h richiede appena 7,9 secondi. La batteria da 22,7 kWh concede fino a 86 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, mentre i nuovi dischi freno ventilati maggiorati da 350 mm garantiscono un'azione più incisiva per una guida più rassicurante.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, leva del cambio e drive mode

TANTI MODI DI GUIDARE Da 18 o 20 pollici la misura dei cerchi, che strizzano l'occhio più a una guida dinamica su asfalto piuttosto che al fuoristrada duro e puro. Sette le modalità di guida, che si commentano da sole: Normal, Eco, Power, Tarmac (asfalto), Gravel (sterrato), Snow (neve) e Mud (fango). Da notare che il motore termico è in grado di partecipare alla spinta dei motori elettrici, come nelle classiche ibride ''in parallelo'', oppure di fare da semplice generatore di corrente (range extender) come sulle ibride ''in serie'', secondo le condizioni di guida. Completa, infine, la dotazione di aiuti alla guida, che prevede anche un sistema che aiuta a stabilizzare il traino con opportune azioni automatiche sui freni posteriori dell'auto e aumenta la sicurezza nella guida con rimorchio.

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV 2025, il cerchio

La produzione della nuova Mitsubishi Outlander PHEV 2025 inizierà alla fine del 2024 nello stabilimento di Okazaki, in Giappone. L'arrivo nelle concessionarie italiane tramite l'importatore Koelliker è previsto entro marzo 2025. Il listino completo con prezzi e allestimenti - nonché alcuni dati tecnici che saranno customizzati in base al mercato - non è ancora stato annunciato.

Motore 2,4 litri, 4 cilindri benzina plug-in hybrid Potenza 302 CV Coppia n.d. Velocità massima n.d. 0-100 km/h 7,9 secondi Batteria 22,7 kWh Autonomia 86 km Ricarica - Trazione integrale elettrica Cambio automatico e-CVT Dimensioni 4,72 x 1,86 x 1,75 m Bagagliaio da 495 a 1.422 litri Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. Prezzo indicativo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/10/2024