Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV, scopriamolo in diretta streaming

Sono trascorsi alcuni anni, da quando uno dei padri dei SUV ''alla spina'' scomparve dai listini. L'anomalia verrà presto risolta: Mitsubishi Outlander PHEV è sulla via del ritorno, la reintroduzione in gamma è attesa per i primi mesi del 2025, la distribuzione sarà a firma Gruppo Koelliker. Outlander is back, ed è un Outlander tutto nuovo. Almeno, è tutto nuovo per il Vecchio Continente, visto che il modello di quarta generazione, in patria così come negli Stati Uniti, è sul mercato dal 2022. Coordinate dell'appuntamento con la European Premiere in streaming: oggi martedì 1° ottobre alle ore 19.00 in punto. Clicca Play qui sotto a orario aperitivo.

TRAILER Come accennato, Mitsubishi Outlander PHEV 2025 non è una assoluta novità. A meno che - ed è un'ipotesi più che probabile - la versione per l'Europa non manifesti caratteristiche leggermente differenti, rispetto al modello già in vendita in altre parti del mondo. Le differenze potrebbero ad esempio interessare la dinamica di guida, cioè un aspetto sul quale il cliente, dalle nostre parti, è più... pignolo. Per il resto, non ci aspettiamo sorprese. Ovvero, ci aspettiamo lo stesso linguaggio di design moderno, l'abitacolo a tre file di sedili e ad alto contenuto di tecnologia, infine un propulsore ibrido plug-in da circa 250 CV di potenza di sistema e composto da un 4 cilindri benzina 2,4 litri, due motori elettrici (uno per asse), una batteria da 20 kWh (per 60 km di autonomia EV?). Tutto quanto infiocchettato da una trazione integrale Super All-Wheel-Drive Control) che si annuncia degna della tradizione Mitsu. Stop con le anticipazioni, non vorremmo scoraggiarvi alla visione dell'unveiling.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/10/2024