Svelata la nuova Mitsubishi ASX: ecco com'è fatta

L'avevamo lasciato a settembre 2022 che doveva debuttare con forme assai simili a quelle della cugina Renault Captur. Ora che si mostra davvero per quello che è, però, il nuovo mini SUV Mitsubishi ASX fa tutto un altro effetto. Ne è passata d'acqua sotto i ponti! Ecco cosa è cambiato e cosa è rimasto.

Nuova Mitsubishi ASX 2025, la griglia frontale

In gran parte il merito va al nuovo frontale Dynamic Shield: è lui che dona a Mitsubishi ASX quell'identità propria, un po' spigolosa, che segna una distinzione netta con la cugina Renault Captur. I tagli netti del frontale, coerenti con il design Mitsubishi degli ultimi anni, guidano l'occhio verso fiancate più morbide, ma sempre dal look sportivo, enfatizzato dai sottoporta a contrasto e dalle protezioni sui passaruota, riempiti da ruote da 17 o 18 pollici secondo gli allestimenti. Più forte, al posteriore, il family feeling con altri modelli dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, richiamato dalla forma a C delle luci. La parentela è svelata anche dal terzo montante, con quella cromatura malandrina (prevista solo su alcuni allestimenti) a separare la fiancata in colore con il tetto nero a contrasto, ma ora non c'è davvero più il rischio di confondere la giapponese con la francese. Almeno dall'esterno.

Nuova Mitsubishi ASX 2025, 3/4 posteriore

L'ABITACOLO All'interno, invece, il dubbio rimane, soprattutto per la disposizione verticale dello schermo a centro plancia, che coi suoi 10,4 pollici mette Google Automotive a portata di dita di guidatore e passeggero, insieme con la navigazione di Google Maps, le app di Google Play e gli immancabili comandi vocali di Google Assistant, che possono essere utilizzati per navigare, trasmettere contenuti multimediali, effettuare chiamate telefoniche e inviare messaggi di testo, come per controllare le funzionalità del veicolo. ''Avere Google integrato significa che il Nuovo ASX migliora l’esperienza digitale del conducente all'interno dell'auto e non solo: grazie all'app My Mitsubishi Motors il cliente potrà controllare in tempo reale la sua vettura su numerose funzionalità'', dice Frank Krol, Presidente & CEO di Mitsubishi Motors Europe. App, My Mitsubishi, che tra le altre cose permette anche la ricerca e la localizzazione del veicolo da remoto. Non mancano aiuti alla guida a dare un'assistenza di secondo livello.

Nuova Mitsubishi ASX 2025, il volante

ABITABILITÀ Due le scelte per la strumentazione digitale, con display da 7 o da 10 pollici, mentre a richiesta è disponibile un impianto audio Harman Kardon con 10 canali e 410 W di potenza. Per la selleria sono proposte varie opzioni di tessuto e pelle a seconda dell'allestimento, così come i sedili e il volante riscaldati. Non enorme il tetto panoramico apribile, che ha una larghezza di 690 mm e un'apertura massima di 315 mm. Ottima la scelta di dotare Mitsubishi ASX dei sedili posteriori scorrevoli, che consentono di modulare lo spazio per i passeggeri e per i bagagli secondo le esigenze. In questo modo si va da 263 a 332 litri di capacità prima ancora di reclinare gli schienali posteriori: capienza decorosa per un'auto che dovrebbe rimanere nei dintorni dei 4,25 m di lunghezza.

Nuova Mitsubishi ASX 2025, colorazioni a confronto

Sviluppato per l'Europa sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, il Nuovo ASX offre una gamma motori ben centrata sulle caratteristiche dell'auto, anche se - come ormai spesso accade - non è prevista una versione diesel. Il motore di ingresso è il tre cilindri turbo a benzina da 1,0 litri, accoppiato a un cambio manuale a sei marce. Eroga 91 CV di potenza e 160 Nm di coppia, con consumi dichiarati di 5,7 litri/100 km. Più generoso è il mild hybrid da 1,3 litri, proposto in due diversi livelli di potenza secondo il tipo di trasmissione scelto: parliamo di 140 CV e 260 Nm nel caso si preferisca il cambio manuale a 6 marce, ma i valori salgono a 158 CV e 270 Nm con l'automatico a doppia frizione 7DCT a sette rapporti. Al top della gamma c'è l'unità full hybrid (HEV) da 1,6 litri, che adotta la nota ed esclusiva trasmissione multi-mode già vista sulla Clio. In questa versione Mitsubishi ASX eroga 143 CV di potenza con consumi dichiarati di appena 4,6 l/100 km

Nuova Mitsubishi ASX 2025, l'infotainment

Il Nuovo ASX è disponibile con una scelta di cinque colori su tutti i livelli di allestimento: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey, con il tetto Onyx Black metallizzato a contrasto disponibile a richiesta su alcuni allestimenti. Sarà prodotto presso lo stabilimento Renault di Valladolid, in Spagna, a partire da maggio 2024; il lancio sul mercato italiano è invece previsto a fine giugno 2024 a prezzi non ancora comunicati. Attendiamo i listini per il dettaglio delle dotazioni di ciascuno specifico allestimento. La garanzia copre 5 anni o 100.000 km. Clicca qui per rivedere il video della presentazione ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/04/2024