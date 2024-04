Nuova Mitsubishi ASX: guarda la presentazione in live streaming

Segui con noi il debutto della nuova Mitsubishi ASX: il crossover si svela in diretta video. La world premiére in live streaming

Occhi puntati sul riquadro qui sotto, dove a partire dalle 19:00 verrà trasmessa in diretta video la presentazione della nuova Mitsubishi ASX 2025. Del nuovo crossover, per ora, non si sa praticamente nulla: ne è passata di acqua sotto i ponti dalle anticipazioni del settembre 2022 e quanto si diceva allora potrebbe essere stato stravolto. Sintonizzatevi all'ora X per scoprire come stanno davvero le cose.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/04/2024