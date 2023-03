Mitsubishi XRT Concept, alias nuovo L200. Come cambia e quando esce

A volte ritornano. E se a tornare è un mostro sacro del segmento dei pickup, ci sembra giusto celebrare l'avvenimento. Mitsubishi ha recentemente confermato il lancio di 16 nuovi modelli per i prossimi cinque anni, uno di essi è proprio lui, nuovo L200. Non è infatti richiesto essere degli investigatori provetti, per scorgere nel concept Mitsubishi XRT una realistica anteprima di Mitsubishi L200 di sesta generazione. Ford Ranger e Toyota Hilux ritrovano un degno avversario.

FAMILY FEELING In esposizione al Bangkok International Motor Show 2023, Mitsubishi XRT Concept si presenta come un prototipo mimetizzato ricco di accessori off-road. Uno speciale involucro ''ispirato alle rocce laviche'' ricopre l'intera carrozzeria, i finestrini laterali e le unità di illuminazione e richiama un mezzo militare, mentre il logo Ralliart sul profilo ricorda l'eredità sportiva Mitsubishi. Il pesante camouflage non ci impedisce tuttavia di individuare in XRT la sagoma di un L200 rinnovato: i fari sdoppiati, la griglia squadrata, la fiancata scolpita e i parafanghi tonici.

ANCORA DIESEL Il cassone sembra molto simile a quello di Nissan Navara, modello con il quale nuovo Mitsubishi L200 condividerà dopotutto la piattaforma, o quantomeno numerose sue componenti. La Casa dei Tre Diamanti non fornisce al momento alcuna specifica tecnica, ma ci aspettiamo che l'auto - nonostante i teaser di un pickup elettrico, probabilmente una vettura a parte - conservi un propulsore turbodiesel.

IL LANCIO Non esiste ancora una data di lancio precisa: riferisce Mitsubishi che L200 nuova serie arriverà in Thailandia (Paese nel quale viene costruito) entro fine 2023 e solo in seguito farà il suo debutto in Asia Pacifico e su tutti gli altri mercati globali. Per la commercializzazione in Italia, punteremmo la sveglia - indicativamente - attorno alla prima metà del 2024. Cioè a 10 anni esatti di distanza dal lancio della quinta generazione (2014), sottoposta a restyling nel 2018.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2023