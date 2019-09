Autore:

Alessandro Perelli

NUOVA VESTE E NUOVA TECNOLOGIA Giunto alla sua sesta generazione, l'iconico pick-up L200 di Mitsubishi si rinnova sia nel design sia sotto pelle, con un nuovo motore e un evoluto sistema di trazione integrale. Allo stile muscoloso del frontale, con i proiettori dal taglio filiforme e molto alti (full Led per l'allestimento top di gamma Diamond), si abbina una fiancata dalle linee solide, fermo restando il family feeling con il modello che va in pensione. Il nuovo quattro cilindri diesel della famiglia DI-D passa da 2,4 a 2,2 litri per una potenza di 150 CV/3.500 giri e una coppia di 400 Nm/1.750-2.250 giri ed è omologato secondo la normativa Euro 6d-Temp.

PROVATE A FERMARLO La trazione integrale si è evoluta grazie al sistema Off-Road Mode che permette di selezionare quattro modalità di guida: Ghiaia, Fango/Neve, Sabbia e Roccia, per avere sempre la giusta motricità. Tanti i sistemi di ausilio per guida e sicurezza, come ben articolata e la gamma già in listino. Si parte da 30.950 euro per arrivare a 42.250 euro, ma sono molte le promozioni della Casa giapponese per risparmiare un po'. Volete vedere come è fatto e come va il nuovo Mitsubishi L200? Ve lo racconto in questo video della prova su strada e in fuoristrada.