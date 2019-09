Autore:

Alessandro Perelli

COME PRIMA PIÙ DI PRIMA Tolti i veli a fine 2018, il nuovo Mitsubishi L200 è arrivato sulle sterrate europee quest'anno e oggi ho l’opportunità di metterlo alla prova durante la presentazione stampa di Malaga, nel sud della Spagna. Costruito nello stabilimento di Laem Chabaem, in Thailandia, dove è chiamato Triton e giunto alla sua sesta edizione, il m.y. 2020 del pick-up Mitsubishi è mosso da un nuovo motore quattro cilindri diesel DI-D 2,2 litri (che ne giustifica l'appartenenza alla gamma del prossimo anno), ma aggiunge una serie di aggiornamenti che trovo davvero interessanti, sia a livello estetico, sia – più importante – a livello meccanico.

LIFTING FACCIALE Non c’è che dire, il restyling che ha interessato tutto il frontale ne rende lo stile molto più aggressivo e moderno. In Giappone hanno lavorato di fino per svecchiare una linea che, effettivamente, qualche ruga cominciava a mostrarla. Nell’ordine, abbiamo un nuovo disegno dei proiettori anteriori (full Led per l'allestimento top di gamma, Diamond), del paraurti e della calandra, definito Dynamic Shield, per sollevare virtualmente lo sguardo ed esaltarne la forma, che dire muscolosa sembra riduttivo. Altri dettagli di stile, come i due “boomerang” che contornano i fendinebbia, richiamano il design dei modelli Mitsubishi più recenti come l'Outlander e l'Eclipse Cross. In più, le spalle larghe dei passaruota che corrono sopra i nuovi cerchi da 18" e la robusta linea di fiancata, ne definiscono ancora meglio il look attuale. Contestualmente, la zona posteriore è stata oggetto di alcune modifiche soprattutto ai fanali e al paraurti. Però, l’L200 è pur sempre un pick-up e si percepisce che, in questo caso, c’era meno margine per gli aggiornamenti. Trovo lo stile dell'L200 tanto piacevole e ricercato davanti, quanto più tradizionale il posteriore. Ma, tant’è, resta impresso lo sforzo per attualizzare il look di questo pick-up.

PROFUMO DI TRADIZIONE Una volta salito a bordo (letteralmente, visto che il Mitsubishi L200 è alto 1,78 metri), la prima impressione è che per l’abitacolo la mano sia stata più leggera. Mi spiego meglio: anche qui troviamo novità, ma meno appariscenti rispetto a fuori. In ogni caso, gli interni di L200 miscelano una buona dose di progresso e qualità, fermo restando il layout complessivo simile a prima. Le cornici cromate ornano numerose zone come la strumentazione e le bocchette dell’aria o il tunnel centrale. Il rivestimento dei sedili è robusto, (di pelle nell'allestimento Diamond, top di gamma) e la qualità degli elementi plastici è migliorata. La plancia è quanto di più tradizionale ci si aspetti, con una strumentazione analogica chiara e una serie di comandi ben organizzati per azionare i sistemi come il climatizzatore. Di questi tempi non posso considerare il display digitale una concessione alla modernità. Però, anche l’L200 ne ha uno, al centro della consolle, a colori da 8", attraverso il quale si interagisce con il sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

COMANDI A PORTATA DI MANO MI sembrano un po’ pretenziosi i paddles del cambio automatico dietro il volante (c’è anche il manuale a 6 marce), ma qualche cosa bisogna pur concedere al marketing… Però, il selettore della trazione nel tunnel centrale è facilissimo da raggiungere e il bracciolo portaoggetti mi sembra un cuscino, tanto è grande. Detto che si respira aria nuova, anche all’interno, non si può che apprezzare lo spazio offerto ai passeggeri e la grande visibilità per il guidatore grazie all’altezza della cabina, ma aggiungo la semplicità di utilizzo dei comandi, che rende facile la vita a bordo. Tutto è sotto mano, tutto è ben organizzato per la sicurezza: esame superato!

L’ANALISI TECNICA Poiché stiamo parlando di un pick-up, un veicolo specializzato con compiti di trasporto ben precisi anche in off-road – l’L200 ha una portata di 1.000 kg – mi aspetto un motore pimpante e una sistema di trazione integrale coi fiocchi. Parto dal quattro cilindri diesel DI-D, che è un 2,2 litri 16 valvole costruito interamente in lega leggera ed eroga una potenza di 150 CV/3.500 giri e una coppia di 400 Nm/1.750-2.250 giri. Per inciso, è la stessa unità, già omologata Euro 6d-temp che equipaggia la serie speciale di 100 esemplari L200 Hurricane Double Cab.

TRAZIONE INTEGRALE EVOLUTA Il sistema Super Select 4WD II, dell'L200 che ho provato, gestisce la trazione integrale in maniera intelligente, dando la possibilità al guidatore di commutare la trazione da 2 ruote motrici a 4 ruote motrici anche in movimento, fino a 100 km/h. La novità è il sistema Off-Road Mode, che assicura quattro modalità di guida: Ghiaia, Fango/Neve, Sabbia e Roccia (quest'ultima solo con le ridotte 4LLc inserite che bloccano il differenziale posteriore). Quando viene ingaggiata con l'interruttore sul tunnel centrale, l’L200 controlla simultaneamente forza motrice, freno e trasmissione per assicurare la migliore motricità in funzione del terreno. Se siete proprio dei novellini o il fondo vi sembra troppo insidioso, c’è il sistema Hill Descent Control per affrontare uno scollinamento più ripido lasciando fare tutto al pick-up, basta tenere il volante. Non dovete fare altro che impostare la velocità di discesa, fra 3 e 20 km/h, e il gioco è fatto.

TUTTA LA SICUREZZA CHE SERVE Fermo restando il robusto e collaudato telaio a longheroni, la struttura del Mistubishi L200 prevede sospensioni a ruote indipendenti con doppia traversa e molle elicoidali davanti e un ponte rigido con molle a balestra dietro. Alla semplicità meccanica fa da contraltare una completa dotazione per la sicurezza dei passeggeri. Il pacchetto di ausili alla guida comprende le telecamere di parcheggio Multi Around Monitor, il Forward Collision Mitigation (FCM), che rileva la presenza di veicoli e pedoni dinanzi al pick-up, il Rear Cross Traffic Alert, (RCTA) per evitare collisioni in retromarcia, il Blind Spot Warning (BSW+LCA) per il monitoraggio degli angoli ciechi, il Rear Cross Trafic Alert (RCTA) per evitare collisioni in retromarcia e l'Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMMS) per scongiurare impatti dovuti a un utilizzo improprio dell’acceleratore quando si avvia il motore o si fa retromarcia in spazi stretti.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA? Il nuovo Mitsubishi L200 è già disponibile con prezzi di listino (al netto di promozioni) a partire da 30.950 euro per la versione di attacco Club Cab Inform Easy Select 4WD e cambio manuale, fino a 42.250 euro per la top class Double Cab Diamond Super Select 4WD II. Secondo Mitsubishi, il modello di maggiore interesse sarà il Double Cab Intense 4WD, che costa 37.350 euro con cambio manuale e 39.350 euro con cambio automatico.