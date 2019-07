Autore:

Lorenzo Centenari

TOH, CHI SI RIVEDE Un vecchio amico torna a farci visita. Già di casa in altri mercati (Asia, Oceania), la terza generazione di Mitsubishi Pajero Sport riacquisterà la residenza anche in Italia. Cerimonia di unveiling il 25 luglio in Thailandia, Paese che ospita lo stabilimento di produzione. Consegne presumibilmente solo a partire dal 2020, nel frattempo ecco un assaggio. Il teaser ufficiale svela, di nuovo Pajero Sport, l'aspetto del frontale. Avete un dejavù?

L200 STYLE Le vostre impressioni non sono sbagliate, dal momento che la nuova edizione dello storico fuoristrada "jap" condivide i cromosomi con nuovo Mitsubishi L200. Stessa meccanica, stessi tratti somatici, almeno in linea generale. Anche nuovo Pajero Sport adotta infatti il caratteristico Dynamic Shield, ma a differenza del pickup, mezzo più "maschio", stavolta lo declina in chiave Suv, ingentilendo in parte l'espressione. Griglia cromata quindi leggermente più sportiva, fari a LED a loro volta dal disegno personalizzato.

OFFROAD, A NOI DUE Che Mitsubishi Pajero Sport 2020 sposi la corrente sport utility, ciò non significa che si dimentichi come si affronta il fuoristrada. Dai Tre Diamanti, la promessa di un veicolo che tenga fede al suo passato, cioè un offroad Suv che faccia del 4x4 estremo il proprio credo, e che dal suo 2,4 litri turbodiesel peschi coppia a sufficienza per trarsi d'impaccio da ogni situazione. Elettronica? All'avanguardia. Dai che manca poco.