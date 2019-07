Autore:

Federico Sardo

MITSUBISHI L200 ARRIVA CON LA LIMITED HURRICANE Una delle novità più interessanti in arrivo da Mitsubishi è L200, pickup da una tonnellata di portata. Il debutto in Italia avverrà con una limited edition, disponibile da settembre e già ordinabile da un paio di giorni. Si tratta della serie speciale Hurricane, realizzata sul body Double Cab. Deciso e aggressivo, dal colore arancione metallizzato, non potrà certo passare inosservato in nessuno dei soli 100 esemplari che verranno immessi sul mercato.

MOTORE, PRESTAZIONI, DOTAZIONI Mitsubishi L200 Hurricane sarà spinto da un nuovo motore turbodiesel da 2,2 litri, in grado di generare 110 kw di potenza e 400 Nm di coppia. Disponibile con cambio manuale o automatico a sei rapporti, il motore Mitsubishi è già conforme alle nuove norme Euro 6d-temp. Le dotazioni di sicurezza di serie su L200 Hurricane comprendono Forward Collision Mitigation, Brake Assist e Trailer Stability Assit, Hill Descent Control, Hill Start Assist e Rear Cross Trafic Alert. Inoltre l'abbinamento tra Off Road Traction Control e Super Select 4WD con blocco del differenziale posteriore va a migliorare ulteriormente le prestazioni fuoristrada di L200 anche in condizioni difficili.

ESTETICA AGGRESSIVA Molti i dettagli di impatto del design di Mitsubishi L200 DC Hurricane: dal paraurti anteriore firmato Mitsubishi alla fascia paraurti anteriore con modanatura Graphic Gray Metallic, lo Styling Bar posteriore, i battitacco in acciaio e le maniglie e gli specchi cromati. Completano l'allestimento sedili in pelle elettrici e riscaldabili (quelli anteriori), vetri oscurati e fanalature a Led.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA, LA PROMOZIONE Mitsubishi L200 DC Hurricane è già disponibile in prevendita con uno sconto di 8.000 euro (Iva inclusa) sui prezzi di listino fino al 30 settembre. I prezzi di listino sono 42.300 euro per la versione con cambio manuale, e 44.500 euro quella con il cambio automatico.