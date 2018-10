Autore:

Lorenzo Centenari

COUNTDOWN In Europa ha parzialmente passato la consegna al suo alterego Fiat Fullback, ma l'originale resta lui, Mitsubishi L200-San. L'attesa per conoscere il restyling 2019 è in dirittura d'arrivo: il 9 novembre nuovo L200 farà il proprio ingresso in società, e le premesse sono tutt'altro che anonime. Scarsi i dettagli sin qui diffusi dai Tre Diamanti: è noto solo che l'ultima release dello storico pick up Mitsubishi, qualcosa come 4,7 milioni di esemplari venduti in quasi mezzo secolo di carriera (anno di nascita 1970), sarà più raffinato, più funzionale, più sicuro. Di nuovo L200, accontentiamoci per ora di un paio di teaser.

DIE HARD PICK-UP Dall'immagine scattata in penombra si riconosce soltanto un frontale dalla sagoma dei fari rimodellata in senso più geometrico, la griglia più larga che non sulla generazione attuale, inoltre barre metalliche di protezione di disegno completamente nuovo e ancor più rocky. A ispirare stile e dinamica di nuovo Mitsubishi L200 (Triton per il mercato britannico) è il motto "Engineered Beyond Tough", espressione che in italiano rende più o meno "Progettato per resistere a qualsiasi avversità". Determinante anche il feedback dei clienti, una community che ora scalpita per toccare con mano i risultati della propria consulenza.