Autore:

Federico Sardo

OTTIMI RISULTATI Sono ottimi i risultati di Mitsubishi Motors Automobili Italia, che ha chiuso il primo semestre del 2019 con numeri in crescita molto significativi, considerato il trend in discesa del mercato dell'auto. I volumi del marchio giapponese hanno seguito il buon andamento di questi primi mesi del 2019, registrando una crescita del 66% sul primo semestre. In particolare, il mese di giugno ha registrato un +83% di vetture immatricolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I NUMERI DEL SEMESTRE La crescita del semestre gennaio-giugno 2019 è stata trainata da Space Star, la piccola di casa Mitsubishi agile e comoda da parcheggiare, con +167% di immatricolazioni nel solo mese di giugno e +147% da gennaio a giugno, e dal SUV compatto ASX, che su giugno ha fatto registrare un +71% di immatricolazioni e il +95% sui primi sei mesi dell’anno. Numeri positivi anche per i pick up, segmento in cui Mitsubishi cresce del +36% nel mese di giugno e del +9% sull’anno, raggiungendo una quota di mercato del 19,6%.

UNA RETE DISTRIBUTIVA POTENZIATA Da segnalare anche sette nuovi concessionari che mettono in vendita le auto di Mitsubishi in diverse parti d’Italia: al Nord con Milano e Venezia, passando attraverso Modena per poi scendere verso Roma, arrivando fino a Taranto. Con questo ampliamento la rete cresce del 6%, raggiungendo una dimensione di 130 concessionari, accompagnata anche da una rinnovata immagine degli showroom.

FLOTTE AZIENDALI Nuovi investimenti per una rinnovata attenzione verso il mondo fleet, con una riorganizzazione interna sotto la guida di Pierluigi Sinicropi, nuovo Fleet & Remarketing Manager. Il segmento delle flotte aziendali andrà sempre più a rappresentare un’area strategica per la Casa giapponese: la nuova struttura e i nuovi modelli in arrivo come Mitsubishi ASX e Mitsubishi L200 saranno le leve di questa crescita per il futuro.

PARTNERSHIP SPORTIVE Nelle dichiarazioni di Mitsubishi, il settore dello sport rispecchia quei valori di dinamicità, design e innovazione che caratterizzano le auto del brand. È in questo discorso che si inserisce lo sviluppo di partnership mirate come quella con Spartan Race Italy, la notissima corsa a ostacoli, e con la ventunesima edizione di Italia Surf Expo 2019, al fianco del recordman Alessandro Marcianò - già brand ambassador del marchio.

LA DICHIARAZIONE "Sono stati 6 mesi di grande attività e impegno - dichiara Giuseppe Lovascio, general manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia -, uno sforzo che si è tradotto in performance eccellenti rispetto ai nostri obiettivi e al trend generale sofferente del comparto automotive. Che infine, si registra proprio nell’anno in cui ricorre il 40esimo anniversario della distribuzione del brand da parte del Gruppo Koelliker".