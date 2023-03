Mitsubishi Moonstone, in video il concept dello IED che immagina il futuro

Una concept realizzata dagli studenti dello IED di Torino in collaborazione con la casa giapponese: silenziosa, tecnologica ed elettrica. Eccola in video

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere e apprezzare il talento degli studenti del Master in Transportation Design dello IED di Torino, dalla Suzuki Misano alla Alpine A4810 a idrogeno, che partono come progetti concettuali ma spesso finiscono per anticipare soluzioni e idee che poi trovano spazio nei veicoli di serie.

Mitsubishi Moonstone, l'unveil del concept

COME UNA PIETRA LUNARE L’ultima creazione dei diciassette giovani designer che studiano allo IED di Torino nasce dalla collaborazione con Mitsubishi, ed è un crossover chiamato Moonstone, naturalmente elettrico, con linee futuristiche ma vicine agli stilemi della casa giapponese, ricca di tecnologia e rispettosa dell’ambiente, capace di muoversi con agilità tanto su asfalto quanto in fuoristrada. Tenendo presente le condizioni e le richieste di Mitsubishi, tutti gli studenti hanno presentato una loro idea; la casa giapponese ne ha scelte tre, e di questa una è stata utilizzata come base per lo sviluppo del prototipo, costruito dalla classe 2021/22 del Master, che ha lavorato come un vero centro stile per dar vita al prototipo Mitsubishi Moonstone che vedete in queste immagini e nel video in apertura di articolo. Tra le tante tecnologie a loro disposizione, anche la possibilità di progettare alcuni elementi (come gli interni) tramite strumenti di realtà virtuale.

Mitsubishi Moonstone, la progettazione allo IED di Torino

IL CONCEPT Mitsubishi Moonstone è un crossover elettrico lungo 4.660 mm, largo 2.000 mm, alto 1.680 mm e con un passo di 2.700 mm. Le specifiche tecniche del powertrain non sono state rese note ma l’auto è a trazione integrale. Le linee sono molto ricercate, con tanta attenzione all’aerodinamica (la calandra è chiusa, e gli specchietti retrovisori sono stati sostituiti da piccole telecamere) e alla sicurezza (sul cofano sono presenti dei lidar per il rilevamento di ostacoli.

Mitsubishi Moonstone, visuale frontale

PARTNER TECNICI Al progetto hanno collaborato come partner tecnici anche Pirelli, OZ Racing e Lechler, che hanno fornito rispettivamente gli pneumatici, i cerchi in lega a cinque razze e la particolare verniciatura opaca della carrozzeria.

LA CLASSE Alla concept hanno lavorato tutti gli studenti dell’anno accademico 2021/22 del Master in Transportation Design IED Torino, coordinato da Michele Albera: Siddhant Sanjeev Aggarwal (India), Samuel Aguilar MartÍn (Spagna), William Barbosa Gomez (Colombia), Yawei Fu (Cina), Augusto Patrick Fuchs (Svizzera), Samarth Handa (India), Yung-Chun Hsu (Taiwan), Ram Komawar (India), Vincenzo Dimitrios Lamattina (Italia), Antonio Mazza (Italia), Jason George Pereira (India), Andrea Saba (Italia), Rohit Singh (India), Manoj Sunderrajulu (India), Stefan Syarov (Svizzera), Xiao Wang (Cina), Shengjia Zhang (Cina).

Mitsubishi Moonstone, la classe degli studenti che ha lavorato al concept

LE DICHIARAZIONI “Moonstone è il frutto di un eccellente lavoro di squadra, della capacità di lavorare in modo trasversale e di una condivisione di competenze, valori con i quali gli studenti del Master si sono messi in gioco per realizzare il progetto più importante del loro percorso di studi”, ha dichiarato Paola Zini, Direttore di IED Torino. “Questa sfida, resa possibile anche grazie alla collaborazione con una realtà internazionale come Mitsubishi Motors, ha permesso agli studenti di realizzare la loro visione non solo da un punto di vista automobilistico, ma anche di contestualizzarla in termini di mobilità e di esigenze attuali, guardando al futuro con una prospettiva ampia e aperta, obiettivi da sempre alla base della formazione IED”.

QUANDO VEDERLA Mitsubishi Moonstone è stata presentata ieri sera in diretta streaming dalle OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino. La concept realizzata dagli studenti dello IED di Torino sarà esposta al MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile da mercoledì 29 marzo a sabato 30 settembre 2023.

29/03/2023