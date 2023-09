Mitsubishi Colt, il ritorno nel segmento B (ma non è una novità)

Prosegue la collaborazione tra Renault e Mitsubishi, che insieme a Nissan hanno da diverso tempo una partnership strategica: dopo la “nuova” ASX presentata nei mesi scorsi, realizzata su base Captur, è oggi la volta di un altro nome storico di Mitsubishi, quello della storica Colt, che torna in Europa dopo qualche anno di assenza. Come nel caso del SUV compatto, anche la nuova piccola giapponese è un rebadging di Renault Clio, a sua volta oggetto di un recente restyling: l’auto è di fatto la stessa, cambiano solo loghi e denominazione modello.

Nuova Mitsubishi Colt, il ritorno della piccola jap in Europa

Identica in tutto e per tutto alla piccola francese (compresa la “rientranza” alla base del cofano che su Clio ospita la nuova losanga della casa francese), nuova Mitsubishi Colt è lunga 4.053 mm, larga 1.988 mm e alta 1.439 mm. L’unica modifica di rilievo sta nella calandra, che ha un disegno leggermente diverso con le tipiche cromature della casa giapponese, e nel disegno della firma a LED alle estremità del paraurti anteriore. Al posteriore troviamo invece una imponente scritta Mitsubishi a tutta larghezza sul portellone, dove al posto del logo Renault è stata “applicata” la retrocamera di parcheggio. Inedita, rispetto alla francesina, la sottile striscia cromata alla base del paraurti.

Nuova Mitsubishi Colt, visuale laterale

CINQUE COLORI Mitsubishi Colt può essere ordinata in cinque colori: i metallizzati Onyx Black, Sunrise Red, Royal Blue e Volcanic Grey, e il pastello Artic White. I diversi livelli di allestimento (Inform, Invite, Intense e Instyle) si distinguono all’esterno per la presenza o meno di nero lucido/opaco su specchietti, linea di cintura e spoiler. In base alle versioni, si possono avere cerchi in acciaio da 15’’, oppure in lega da 16’’ e 17''.

Nuova Mitsubishi Colt, la scritta sul portellone

ACCESSORI Volendo personalizzare l’auto dopo l’acquisto, Mitsubishi mette a disposizione una ricca serie di optional aftermarket, che comprendono battitacco, pedali sportivi, finiture per il portellone posteriore, adesivi laterali, tappetini, parafanghi, griglia di separazione, paraspruzzi, ganci di traino, portabici posteriore, vassoio del bagagliaio reversibile, box portatutto e molto altro.

Nuova Mitsubishi Colt, gli interni

Nessuna particolare novità all’interno rispetto a Clio, con una plancia moderna e dominata al centro dallo schermo centrale dell’infotainment, da 7” (landscape) o da 9,3'' (portrait) in base all’allestimento, che determina anche la diagonale del cruscotto digitale, da 7'' o 10''. Il sistema prevede di serie la connettività con Apple CarPlay e Android Auto. In base alla versione scelta si possono avere sedili e volante riscaldati, piastra di ricarica wireless per gli smartphone, luci ambientali personalizzabili e scelta della modalità di guida. L’allestimento Instyle top di gamma prevede anche l’impianto stereo Bose.

Nuova Mitsubishi Colt, il display dell'infotainment da 10.9''

ADAS Mitsubishi Colt prevede fino a 12 sensori a ultrasuoni e 4 telecamere, oltre ai radar, per accedere (in base alla versione scelta) a una nutrita serie di aiuti alla guida, che comprendono:

Cruise control adattivo con Stop & Go

con Stop & Go Visuale a 360° attorno all’auto

attorno all’auto Abbaglianti automatici

automatici Monitoraggio dell’angolo cieco

Frenata automatica di emergenza

di emergenza Assistente al mantenimento di corsia (attivo e passivo)

Funzione di parcheggio automatico

Assistente alle manovre in retromarcia

Riconoscimento della segnaletica stradale

Nuova Mitsubishi Colt, il motore full hybrid di derivazione Renault

Nuova Mitsubishi Colt è disponibile con tre motorizzazioni:

Tre cilindri da 67 CV (49 kW) e 95 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Emissioni 118-121 g/km di CO2, consumo di carburante 5,2-5,4 litri/100 km. Questa motorizzazione può essere guidata anche dai neopatentati .

(49 kW) e 95 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Emissioni 118-121 g/km di CO2, consumo di carburante 5,2-5,4 litri/100 km. Questa motorizzazione può essere guidata anche dai . Tre cilindri turbobenzina da 91 CV (67 kW), 160 Nm di coppia e cambio manuale a sei marce. Consumo di 5,1-5,5 litri ogni 100 km e 116-124 g/km di emissioni di CO2.

(67 kW), 160 Nm di coppia e cambio manuale a sei marce. Consumo di 5,1-5,5 litri ogni 100 km e 116-124 g/km di emissioni di CO2. Il full hybrid Renault composto da un 4 cilindri turbobenzina abbinato a un motore elettrico da 36 kW, per una potenza combinata di 140 CV (103 kW) e 148 Nm di coppia. Il cambio è un multimodale automatico senza frizione, e una batteria al litio da 1,2 kWh. Consumi di 4,2-4,5 litri di benzina ogni 100 km e 94 -102 g/km di CO2 emessi. Anche questa motorizzazione può essere guidata dai neopatentati.

La nuova Mitsubishi Colt arriverà nelle concessionarie del gruppo Koelliker (che distribuisce la casa giapponese in Italia da ben 44 anni) entro il prossimo mese di dicembre, con una gamma che partirà da 17.900 euro per la motorizzazione da 67 CV nell’allestimento di attacco Inform. Il listino completo non è ancora stato annunciato.

Nuova Mitsubishi Colt, il logo sul cofano

GARANZIA Come tutti i veicoli Mitsubishi, anche Colt beneficia di

Garanzia di 5 anni/100.000 km

Garanzia anticorrosione di 12 anni

Garanzia della batteria di trazione di 8 anni/160.000 km

Garanzia della capacità della batteria di 8 anni/160.000 km

Assistenza stradale per 5 anni nel pacchetto assistenza Mitsubishi Motors

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2023