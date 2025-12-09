Ma nuova Mercedes GLB è soltanto EV? 10 domande (con risposta)

Hai capito giusto, la nuova generazione di Mercedes GLB debutta esclusivamente in versione elettrica: eh beh, un discreto cambio di paradigma, per il SUV a 5 o 7 posti che conoscevamo.

Hey, si è detto che ''debutta'' solo in edizione EV. Questo significa che successivamente...

Motorizzazioni a parte, sotto una carrozzeria per tanti aspetti familiare si nascondono dimensioni riviste, tecnologie da crossover del futuro e altre soluzioni che vale la pena esplorare.

Ecco nuova Mercedes GLB 2026

Poiché arriviamo sulla notizia, ehm, con un piccolo ritardo di circa 24 ore, ti proponiamo una lettura di nuova Mercedes GLB sottoforma di sessione ''domande e risposte''. Così, per cambiare.

1. Nuova GLB è davvero solo elettrica (per ora)?

Sì. Al lancio, GLB di seconda generazione è offerta solamente in versione elettrica con tecnologia EQ.

Calma: Mercedes comunica che varianti ibride leggere 48V arriveranno in un secondo momento. Quindi non disperarti.

2. Quanto è cambiata in termini di dimensioni e spazio a bordo?

Nuova GLB è cresciuta: la lunghezza complessiva ammonta a 4.732 mm, cioè circa +10 cm, la larghezza a 1.861 mm (circa +3 cm).

Nuova GLB è più lunga e larga

Il passo si allunga a sua volta di circa +6 cm. Risultato: più spazio per le gambe nella seconda fila, ma anche una migliore abitabilità complessiva. Bene, no?

3. Che mi dici del nuovo design esterno?

Esteticamente, nuova GLB mantiene l’impostazione “boxy” e verticale tipica del modello, ma con dettagli moderni: la griglia frontale è chiusa (un ''classico'' di tutti gli EV), fari LED con DRL a forma di stella e una light-bar che collega le luci.

Il posteriore propone fari verticali e un look complessivamente più contemporaneo, anche se qualcuno lo troverà… particolare.

Nuova Mercedes GLB 2026, il caratteristico posteriore

4. Ok, per ora è solo EV. E quali motorizzazioni?

Al lancio, due versioni full electric:

GLB 250+ con EQ Technology: batteria da 85 kWh , trazione posteriore, potenza di 272 CV e 335 Nm di coppia.

GLB 350 4MATIC con EQ Technology: batteria da 85 kWh, doppio motore e trazione integrale, potenza combinata di 354 CV e 515 Nm di coppia.



Addio al Diesel (sai che novità), in compenso Mercedes assicura che in futuro arriveranno anche versioni entry-level con batterie più piccole e soprattutto gli ibridi leggeri, anche se per ora non ci sono dettagli ufficiali (Mercedes CLA docet?).

Nuova Mercedes GLB sarà anche ibrida 48V

5. Qualche cifra su autonomia e ricarica?

Nuova GLB elettrica utilizza un’architettura a 800V, come i suoi “fratelli” EV, per consentire ricariche rapide.

Mercedes dichiara per la 250+ una autonomia teorica fino a 631 km, che calano di un poco (615 km) sulla variante 350 4MATIC.

Oltre 600 km di autonomia

GLB EQ può ricaricare in corrente continua DC con potenza fino a 320 kW dalle colonnine HPC. In corrente alternata AC, può accettare fino a 22 kW (caricatore di bordo disponibile a richiesta).

6. Come cambia l’abitacolo? Tecnologia, comfort, etc.

Dentro, nuova GLB è un piccolo teatro digitale: l'opzionale MBUX Superscreen unisce un cruscotto digitale da 10,25 pollici a un grande touchscreen centrale da 14 pollici e - sempre opzionalmente - uno schermo per il passeggero da 14 pollici.

Nuova Mercedes GLB, gli interni

Assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT 4.0, navigazione con mappe di Google.

Poche manopole fisiche: Mercedes ne reintroduce giusto alcune (volume, cruise control, etc.) per ascoltare i clienti che lamentavano troppi comandi touch.

Il tetto panoramico, ampio spazio per testa e gambe, possibilità di sedere in 5 o in 7: la flessibilità resta uno dei suoi punti forti.

Cielo illuminato dalle luci ''ambient''

7. Ecco, i 7 posti: comodi davvero per una famiglia?

GLB mantiene dunque la possibilità di avere la terza fila.

Le porte laterali sono ampie, la seconda fila può essere regolata in profondità (14 cm di scorrimento) per privilegiare la comodità o il bagagliaio (da 140 a 540 litri). Detto questo, la terza fila resta piuttosto “di fortuna”: adatta a bambini o per uscite sporadiche, un po' meno a viaggi lunghi con adulti a bordo. Dài, non si può avere tutto.

Nuova Mercedes GLB 2026 a 7 posti, i sedili della terza fila

8. Bagagliaio e praticità: va bene per l’uso quotidiano?

GLB EV è equipaggiata di “frunk” d'ordinanza (vano anteriore), utile per piccole borse o oggetti.

Quanto al vano di carico posteriore: con i sedili di coda in uso, la capacità ovviamente non è enorme (140 litri), ma sufficiente. Se si reclina la terza fila, la flessibilità aumenta (da 480 a 540 litri).

Frunk anteriore da 127 litri

9. Quanto costa (o quanto costerà) in Italia nuova GLB?

Nuova Mercedes GLB 250+ EQ Technology parte da 59.300 euro, mentre per GLB 350 4MATIC vanno aggiunti circa 5.000 euro.

Inutile specificare che le future varianti ibride costeranno meno.

Quattro allestimenti (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus), vendite da marzo 2026.

Nuova GLB da 60.000 euro circa

10. Quindi conviene aspettare una versione ibrida?

Se cerchi un SUV “pulito” e puoi ricaricare facilmente, non attendere e portati a casa GLB EQ.

Se invece vuoi flessibilità per lunghi viaggi o cerchi un compromesso tra efficienza e autonomia, ti conviene seguire l’evoluzione del modello in chiave ibrida soft.

Congratulazioni, 10 risposte giuste su 10! In omaggio, un breve video (realizzato da Mercedes, non da noi).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2025