Un po' più di spazio? Su nuova Mercedes GLC a 7 posti. Coming soon

Beccata in giro, senza che lei se ne accorga, mentre fa una piccola sgambata prima del debutto. Mercedes a settembre ci ha mostrato nuova GLC in versione a cinque posti, a quanto pare tuttavia la storia è tutto fuori che finita.

Il SUV mummificato delle foto è nuova GLC formato 7 posti. Come facciamo a saperlo? Uffa. Lo sappiamo... e basta. Ok? Andiamo avanti.

Nuova Mercedes GLC 7 posti, prime foto spia

Per ospitare la terza fila, nuova GLC 7 posti con EQ Technology (perché dire 100% elettrica fa un po' strano) si allunga dietro, con tetto più disteso, finestrini più grandi e un portellone ridisegnato. In pratica, è una GLC nuova generazione dopo che si è messa a fare stretching.

Due posti aggiuntivi pensati più per viaggi brevi, sospettiamo, che non per crociere transcontinentali. In alternativa, la capacità di carico cresce e fa comunque comodo.

Nuova GLC 7 posti, cambia il profilo posteriore

Il tutto poggia quasi certamente sulla già nota configurazione GLC 400 4Matic, con doppio motore elettrico da 483 CV, batteria da 94 kWh, tensione a 800V e ricarica rapidissima: dieci minuti per guadagnare energia sufficiente a una gita improvvisata.

Dicono i beninformati che il debutto è previsto nel corso del 2026, insieme a nuove varianti di powertrain.

Nuova Mercedes GLC 7 posti arriva nel 2026

La versione elettrica non convince? Ricordati che Mercedes continua a proporre anche GLC tradizionale a benzina o Diesel.

Insomma, ce n’è ancora per tutti i gusti: devi solo scegliere quanto lontano vuoi andare e - tra un po' - quante persone vuoi portarti dietro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2025