SUV premium

Un po' più di spazio? Su nuova Mercedes GLC a 7 posti. Coming soon

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/12/25

56 minuti fa - Due posti in più (o maggior capacità di carico). Solo EV. Dal 2026

Prime foto spia di nuova "GLC+2": due posti in più (o maggior capacità di carico). Solo elettrica, dal 2026

Beccata in giro, senza che lei se ne accorga, mentre fa una piccola sgambata prima del debutto. Mercedes a settembre ci ha mostrato nuova GLC in versione a cinque posti, a quanto pare tuttavia la storia è tutto fuori che finita. 

Il SUV mummificato delle foto è nuova GLC formato 7 posti. Come facciamo a saperlo? Uffa. Lo sappiamo... e basta. Ok? Andiamo avanti.

Nuova Mercedes GLC 7 posti, prime foto spia

Per ospitare la terza fila, nuova GLC 7 posti con EQ Technology (perché dire 100% elettrica fa un po' strano) si allunga dietro, con tetto più disteso, finestrini più grandi e un portellone ridisegnato. In pratica, è una GLC nuova generazione dopo che si è messa a fare stretching.

Due posti aggiuntivi pensati più per viaggi brevi, sospettiamo, che non per crociere transcontinentali. In alternativa, la capacità di carico cresce e fa comunque comodo.

Nuova GLC 7 posti, cambia il profilo posteriore

Il tutto poggia quasi certamente sulla già nota configurazione GLC 400 4Matic, con doppio motore elettrico da 483 CV, batteria da 94 kWh, tensione a 800V e ricarica rapidissima: dieci minuti per guadagnare energia sufficiente a una gita improvvisata.

Dicono i beninformati che il debutto è previsto nel corso del 2026, insieme a nuove varianti di powertrain.

Nuova Mercedes GLC 7 posti arriva nel 2026

La versione elettrica non convince? Ricordati che Mercedes continua a proporre anche GLC tradizionale a benzina o Diesel.

Insomma, ce n’è ancora per tutti i gusti: devi solo scegliere quanto lontano vuoi andare e - tra un po' - quante persone vuoi portarti dietro.

VEDI ANCHE
Mercedes Mini G 2027: prime foto spia della Classe G compatta
Mercedes Classe G "Mini": le prime foto spia e no, non sarà solo elettrica!
Mercedes GLC: record di 100.000 unità e gamma sempre più ricca
Mercedes-Benz celebra 100.000 GLC: lusso, efficienza e performance nel SUV della Stella
Nuova Mercedes CLA: la Mercedes più speciale del 2025 in 5 punti
Abbasso il SUV. Se la Mercedes più spettacolare del 2025 fosse nuova CLA?
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2025
Tags
mercedesfoto spiamercedes glcsuv di lussosuv premiumsuv 7 posti
Gallery
Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche