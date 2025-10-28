Nuova Mercedes Classe E elettrica: debutto anticipato al 2027? Ecco le prove

Il costruttore tedesco anticipa il lancio della Classe E elettrica al 2027, modificando piattaforme e piani per la gamma BEV

Come riportato dal portale jesmb.de (qui il link a jesmb.de), Mercedes ha rivisto la propria strategia elettrica e prevede di lanciare la Mercedes Classe E a batterie prima del previsto.

Mercedes Classe E elettrica: costruita sulla stessa architettura della nuova GLC BEV

Classe E BEV in arrivo fra due anni

Le ultime ipotesi parlano del 2027 e le prime immagini dei prototipi confermano l’avanzamento del progetto, che sostituirà l’attuale EQE dopo circa due anni di commercializzazione.

I modelli EQE ed EQS, basati sulla piattaforma elettrica EVA II, non hanno riscosso il successo atteso a causa di scelte stilistiche e risultati di vendita inferiori alle aspettative.

Mercedes Classe E elettrica: il nuovo modello potrebbe debuttare nel 2027

Cambio di piattaforma in vista

Per questo, la casa di Stoccarda (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) ha deciso di accelerare la transizione verso una nuova architettura, la MB.EA-M, già impiegata sulla nuova GLC elettrica presentata al Salone di Monaco (leggi tutto su Mercedes GLC BEV).

Mercedes Classe E elettrica: due muletti scortati da una Classe E attuale durante i collaudi

La Classe C elettrica, attesa per la seconda metà del 2026, sarà seguita dalla nuova Classe E BEV, che crescerà nelle dimensioni fino a circa cinque metri di lunghezza, avvicinandosi alla BMW i5 (5,06 metri).

Il restyling della EQE con tecnologia a 800 volt resterà sul mercato per un periodo limitato, in attesa della nuova generazione elettrica firmata Mercedes.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/10/2025