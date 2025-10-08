Mercedes CLA 250+ sul GRA: svelata la velocità perfetta per le auto elettriche

Per molti le auto elettriche sono un mondo ancora da scoprire e una curiosità che può sorgere è quale sia la velocità ideale per un veicolo a batterie: quell'andatura che ottimizza efficienza e autonomia. Un'indicazione forte in tal senso ci arriva dal test organizzato da Mercedes-Benz con la nuova CLA250+ sul Grande Raccordo Anulare di Roma, per vedere quanti giri siano possibili con una ricarica.

I risultati del test sul GRA con le Mercedes CLA 250+

Il test sul GRA: 700 km con una sola ricarica

Quella scelta, come si vede, è una strada reale: non la pista perfetta di un centro prove in condizioni controllate; ma pur sempre di un test si tratta e quindi gli uomini di Mercedes, supervisionati dal team istruttori di ACI Guida Sicura, hanno effettuato la prova in notturna, così da eliminare la variabile impazzita del traffico.

Ed ecco che, nella quiete della Roma che dorme (o che comunque non si mette in marcia per andare a lavorare), le due Mercedes CLA 250+ impiegate nell'esperimento hanno percorso 10 giri del famigerato anello da 68 km, coprendo in totale oltre 700 km alla velocità media di 85 km/h.

Ciò dimostra, come più volte abbiamo verificato anche nelle nostre prove, che la velocità è un fattore determinante per le auto elettriche: ancora più che per le auto a combustione. A 85 km/h di media, dopo 10 giri del GRA e 701 km percorsi, l'autonomia residua era di 30 km: vicini al dato WLTP di 792 km ottenuto in sede di omologazione.

Forse, se la prova si fosse svolta di giorno, con l'alternarsi di riprese e rallentamenti rigenerativi, a una velocità media ancora più bassa, la percorrenza con una carica sarebbe stata anche maggiore. Del resto, in un altro test condotto sulla pista di Nardò dalla rivale Volkswagen, la ID.7 Pro S ha percorso 941 km con una sola ricarica a un'estenuante media di 29 km/h. Non avrei voluto essere io al volante!

Mercedes CLA 250+ sul GRA: il test è in notturna per evitare la variabile traffico

Architettura a 800 V e ricarica super veloce

Nel caso della Mercedes CLA 250+ vi è poi l'architettura a 800 V ad accelerare le operazioni di ricarica, visto che in corrente continua la berlina della Stella recupera fino a 325 chilometri in dieci minuti.

“Alla vigilia del lancio della nuova CLA nelle nostre concessionarie, abbiamo deciso di impegnarla in questa prova che, oltre a oltre a confermare i valori sorprendenti della CLA, è un nuovo omaggio alle tante persone che con passione e competenza trasformano i progressi tecnologici e l’innovazione in vere e proprie pietre miliari nella storia della mobilità”, ha detto Marc Langenbrinck Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia.

E dopo questa prova, se mai doveste trovarvi in riserva con l'auto elettrica nella necessità di far durare la carica il più possibile, ora sapete di quanto dovete alzare il piede. E se invece che di autonomia parlassimo di durata? Beh, questo è tutto un altro record...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2025