1.205 km con una ricarica: la Mercedes EQS con batterie allo stato solido

Mercedes-Benz raggiunge un nuovo traguardo in tema di autonomia delle auto elettriche. Un prototipo di EQS, equipaggiato con una batteria allo stato solido litio-metallo (sperimentale), ha percorso 1.205 km senza mai fermarsi alla colonnina: da Stoccarda in Germania a Malmö, in Svezia.

La Mercedes EQS con batterie allo stato solido in viaggio da Stoccarda a Malmo

Che cosa sono le batterie allo stato solido

Le batterie allo stato solido rappresentano l’evoluzione delle attuali celle agli ioni di litio. Al posto dell’elettrolita liquido (più ingombrante e meno sicuro) utilizzano un elettrolita solido, che permette di stoccare più energia in meno spazio e garantire una maggiore sicurezza.

In pratica le batterie allo stato solido promettono più autonomia, meno peso, meno rischi di surriscaldamento. Per questo sono considerate la “next big thing” della mobilità elettrica, anche se la produzione su larga scala è ancora una sfida.

Come spiegato in questa nostra guida, infatti, rimangono ostacoli da superare gli alti costi di produzione e la velocità di ricarica, che la nuova tecnologia non migliora, ma anzi tende semmai a peggiorare. Work in progress.

La batteria allo stato solido della Mercedes EQS sperimentale

Il record di percorrenza e l'autonomia residua

Non di meno, il viaggio della Mercedes EQS con batterie allo stato solido è un traguardo importante. Soprattutto perché non si è trattato solo di un test da laboratorio, ma un vero e proprio viaggio su strada.

La nuova impresa ha battuto di tre chilometri il precedente primato della Vision EQXX sulla tratta Stoccarda–Silverstone e non solo: arrivata a Malmö, la EQS aveva ancora 137 km di autonomia residua. Come dire, l'auto non era nemmeno in riserva!

Ciò dimostra quanto i 1.205 km di autonomia siano un dato realistico per un uso quotidiano e non un'impresa al limite che rischia di farti rimanere fermo per strada. Una pietra miliare nello sviluppo delle batterie di nuova generazione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/09/2025